Почти вдвое больше боестолкновений: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Украина, Четверг 06 ноября 2025 02:25
Почти вдвое больше боестолкновений: Генштаб рассказал о ситуации на фронте Фото: ВСУ отражают атаки врага по всем направлениям фронта (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За последние сутки, 5 ноября, на разных направлениях фронта произошло 260 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Российские войска нанесли один ракетный и 43 авиационных ударов, применив 5 ракет и сбросив 94 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 2351 дрон-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 22 управляемые бомбы, а также совершил 154 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка. Украинские защитники остановили три вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Колодязи, Грековка, Новоегоровка, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево.

На Славянском направлении украинские защитники отбили 16 штурмовых действий войск противника. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Переездного и в сторону Звановки.

Шесть вражеских атак отбили наши защитники вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 33 раза шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр.

На Александровском направлении враг 31 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Поддубное, Январское, Александроград, Вороное, Сосновка, Степное, Вербовое, Привольное, Новогригорьевка и Першотравневое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили два вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

Что происходит на Покровском направлении

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на Генштаб, в Покровске продолжаются мероприятия по блокированию врага, который пытается просачиваться в город. При этом оборона территории усилена, привлечены дополнительные штурмовые подразделения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филия и Ялта.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября заявил, что украинские защитники системно уничтожают врага в Покровске Донецкой области и в прилегающих районах. Все составляющие Сил обороны Украины вносят вклад в уничтожение оккупантов и оборону города.

