Майже три години безперервно лунають вибухи у Бурштині, де розташована ТЕС

Фото: росіяни масовано атакують Івано-Франківську область дрона і ракетами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Росіяни масовано атакують Івано-Франківську область дрона і ракетами вночі та зранку 30 жовтня. У Бурштині вибухи не стихають вже декілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

 В Івано-Франківській області сигнал повітряної тривоги оголосили 04:30 через загрозу ударних дронів, а о 04:44 у регіоні повідомили про перші вибухи.

Моніторингові ресурси повідомляли, що під ударом може бути місто Бурштин.

Близько 05:17 у соцмережах почали з’являтися повідомлення про вибухи вже в самому Івано-Франківську. Обласна військова адміністрація попередила про небезпеку російських безпілотників і закликала мешканців не залишати укриття.

"Будьте обережні: загроза ворожих бойових безпілотників для Івано-Франківської області”, - йдеться у повідомленні ОВА.

Натомість мер Івано-Франківська Руслан Марцінків також опублікував повідомлення: “Працює ППО! Будьмо уважні!”

Згодом він попередив про можливі перебої з електропостачанням через удари по енергетичних об’єктах.

Після 6:00 вибухи почали лунати у Бурштині. За даними "Суспільного", у місті звуки вибухів не стихали майже три години. Станом на 7:35 та 7:51 журналісти повідомляли про нові серії вибухів, які продовжувалися практично безперервно.

Бурштинська ТЕС

Бурштинська теплова електростанція розташована поблизу міста на стратегічному перетині ліній електропередач, що з’єднують енергосистему України з Угорщиною, Румунією та Словаччиною. 

Під час повномасштабної війни ТЕС вже неодноразово зазнавала пошкоджень унаслідок російських атак, проте керівництво підприємства запевняє, що об’єкт буде відновлено.

Атака на Україну 30 жовтня

Нагадаємо, у ніч на четвер, 30 жовтня, Росія завдала комбінованого масованого удару по території України.

З акваторії Чорного моря окупанти випустили крилаті ракети "Калібр", з повітряних носіїв Ту-95МС - ракети Х-101, а також завдали ударів аеробалістичними ракетами "Кинджал", запущеними з винищувачів МіГ-31К.

Паралельно впродовж усієї ночі більшість областей країни перебували під атакою ударних дронів. Основний напрямок ударів був спрямований на західні регіони України та населені пункти, де розташовані важливі енергетичні об’єкти.

У всіх регіонах почались аварійні відключення світла.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

