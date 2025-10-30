Де в Україні аварійно вимикають світло сьогодні: список областей

Сьогодні вранці "Укренерго" дало вказівку про запровадження аварійних графіків відключення світла в Україні. Причина - черговий масований російський удар по енергетиці країни.

"Укренерго"

Через масовану ракетно-дронову атаку Росії на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення світла.

Як повідомили в енергетичному відомстві, ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

"Аварійні відключення скасують після стабілізації енергосистеми", - йдеться в офіційному повідомленні.

Громадянам рекомендують стежити за оновленнями на сторінках своїх обленерго, де публікується актуальна інформація про графіки відключень і хід відновлення електропостачання.

Київ

Через масований обстріл за командою "Укренерго" у Києві застосовані екстрені відключення

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Через масований обстріл за командою "Укренерго" у Київській області застосовані екстрені відключення

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

Через масований обстріл за командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення

Полтавська область

30 жовтня 2025 року з 06:23 в Полтавській області був застосований спеціальний графік аварійних відключень електроенергії (СГАВ).

Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням: https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" 30 жовтня з 07:05 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ).

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - повідомили в "Черкасиобленерго".

Дивитися графік можна на сайті обленерго.

Сумська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

Наразі в регіоні ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів.

Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Харківська область

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України в Харківській області запроваджені аварійні відключення електроенергії

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Миколаївська область

"Маємо також вказівку на застосування однієї черги графіків аварійних відключень", - повідомили в "Миколаївобленерго".

Водночас, в ОВА заявили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України, в області з 08:00 відміняється графік аварійних відключень (ГАВ). Натомість вводиться графік погодинних відключень (ГПВ).

Наразі графік ГПВ наступний:

08:00 - 10:00 - дві черги

10:00 - 14:00 - одна черга

14:00 - 19:00 - дві черги

Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою:

https://off.energy.mk.ua/