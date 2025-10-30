RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Почти три часа непрерывно раздаются взрывы в Бурштыне, где расположена ТЭС

Фото: россияне массированно атакуют Ивано-Франковскую область дронами и ракетами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россияне массированно атакуют Ивано-Франковскую область дронами и ракетами ночью и утром 30 октября. В Бурштыне взрывы не стихают уже несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

В Ивано-Франковской области сигнал воздушной тревоги объявили 04:30 из-за угрозы ударных дронов, а в 04:44 в регионе сообщили о первых взрывах.

Мониторинговые ресурсы сообщали, что под ударом может быть город Бурштын.

Около 05:17 в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах уже в самом Ивано-Франковске. Областная военная администрация предупредила об опасности российских беспилотников и призвала жителей не покидать укрытия.

"Будьте осторожны: угроза вражеских боевых беспилотников для Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении ОВА.

Зато мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также опубликовал сообщение: "Работает ПВО! Будем внимательны!"

Впоследствии он предупредил о возможных перебоях с электроснабжением из-за ударов по энергетическим объектам.

После 6:00 взрывы начали раздаваться в Бурштыне. По данным "Суспільного", в городе звуки взрывов не стихали почти три часа. По состоянию на 7:35 и 7:51 журналисты сообщали о новых сериях взрывов, которые продолжались практически непрерывно.

Бурштынская ТЭС

Бурштынская тепловая электростанция расположена вблизи города на стратегическом пересечении линий электропередач, соединяющих энергосистему Украины с Венгрией, Румынией и Словакией.

Во время полномасштабной войны ТЭС уже неоднократно подвергалась повреждениям в результате российских атак, однако руководство предприятия уверяет, что объект будет восстановлен.

 

Атака на Украину 30 октября

Напомним, в ночь на четверг, 30 октября, Россия нанесла комбинированный массированный удар по территории Украины.

Из акватории Черного моря оккупанты выпустили крылатые ракеты "Калибр", с воздушных носителей Ту-95МС - ракеты Х-101, а также нанесли удары аэробаллистическими ракетами "Кинжал", запущенными с истребителей МиГ-31К.

Параллельно в течение всей ночи большинство областей страны находились под атакой ударных дронов. Основное направление ударов было направлено на западные регионы Украины и населенные пункты, где расположены важные энергетические объекты.

Во всех регионах начались аварийные отключения света.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская областьВойна в УкраинеРакетыДрони