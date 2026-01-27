Майже тисячу БПЛА і стільки ж військових: Генштаб дав ранкове зведення щодо втрат ворога

З 24 лютого 2022 року по 27 січня 2026 року орієнтовні втрати російських військ залишаються надзвичайно високими.

Згідно з узагальненими даними, загальна кількість ліквідованого особового складу перевищила 1,23 млн осіб, при цьому тільки за останню добу втрати збільшилися ще на 820 військовослужбовців.

Значної шкоди завдано авіаційній складовій противника. За весь період бойових дій знищено 434 літаки та 347 вертольотів.

Суттєві втрати фіксуються і в бронетанковому сегменті: підтверджено ліквідацію понад 11,6 тис. танків, а також майже 24 тис. бойових броньованих машин.

Удари по артилерії, ППО і ракетних системах

Окрема увага приділяється знищенню артилерійських систем. Їхня загальна кількість сягнула 36 691 одиниці, включно з 47 системами, виведеними з ладу за останню добу.

Втрати реактивних систем залпового вогню становлять 1 628 одиниць, а засобів протиповітряної оборони - 1 286 комплексів.

Від початку вторгнення противник також позбувся 4 205 крилатих ракет, що істотно знизило його можливості для дальніх ударів по території України.

Дрони, флот і техніка забезпечення

Найбільше зростання зафіксовано в сегменті безпілотників. Знищено понад 116,7 тис. БПЛА оперативно-тактичного рівня, з них 899 - за останню добу. Втрати автомобільної техніки та паливних цистерн досягли 76 025 одиниць, а спеціальної техніки - 4 051.

Крім того, підтверджено ліквідацію 28 кораблів і катерів, а також двох підводних човнів, що стало чутливим ударом по морському компоненту противника.

Сукупні дані свідчать про системне виснаження ресурсів противника на всіх напрямках.

Втрати в техніці та особовому складі продовжують наростати, що безпосередньо впливає на здатність вести активні бойові дії в довгостроковій перспективі.