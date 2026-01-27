Почти тысячу БПЛА и столько же военных: Генштаб дал утреннюю сводку по потерям врага

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2026 года ориентировочные потери российских войск остаются чрезвычайно высокими.

Согласно обобщенным данным, общее количество ликвидированного личного состава превысило 1,23 млн человек, при этом только за последние сутки потери увеличились еще на 820 военнослужащих.

Значительный урон нанесен авиационной составляющей противника. За весь период боевых действий уничтожено 434 самолета и 347 вертолетов.

Существенные потери фиксируются и в бронетанковом сегменте: подтверждена ликвидация более 11,6 тыс. танков, а также почти 24 тыс. боевых бронированных машин.

Удары по артиллерии, ПВО и ракетным системам

Отдельное внимание уделяется уничтожению артиллерийских систем. Их общее количество достигло 36 691 единицы, включая 47 систем, выведенных из строя за последние сутки.

Потери реактивных систем залпового огня составляют 1 628 единиц, а средств противовоздушной обороны — 1 286 комплексов.

С начала вторжения противник также лишился 4 205 крылатых ракет, что существенно снизило его возможности для дальних ударов по территории Украины.

Дроны, флот и техника обеспечения

Наибольший рост зафиксирован в сегменте беспилотников. Уничтожено более 116,7 тыс. БПЛА оперативно-тактического уровня, из них 899 — за последние сутки. Потери автомобильной техники и топливных цистерн достигли 76 025 единиц, а специальной техники — 4 051.

Кроме того, подтверждена ликвидация 28 кораблей и катеров, а также двух подводных лодок, что стало чувствительным ударом по морскому компоненту противника.

Совокупные данные свидетельствуют о системном истощении ресурсов противника на всех направлениях.

Потери в технике и личном составе продолжают нарастать, что напрямую влияет на способность вести активные боевые действия в долгосрочной перспективе.