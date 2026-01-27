У НАТО заявили про "чутливі" переговори щодо територіальних поступок в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про складність і чутливість територіальних переговорів у рамках мирного процесу щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian .

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в процесі мирних переговорів щодо України залишається велике невирішене і "дуже делікатне" територіальне питання у відносинах із Росією.

За його словами, рішення про будь-які можливі компроміси може ухвалювати виключно Україна. Він також нагадав про заяви президента України Володимира Зеленського про те, що гарантії безпеки США перебувають на етапі, "близькому до узгодження".

Членство України в НАТО

Рютте зазначив, що Україна, як і раніше, зацікавлена у вступі до НАТО, проте низка країн-членів Альянсу виступають проти цього кроку. З цієї причини, як підкреслив генсек, це питання наразі "політично це практично не розглядається".

Окремо він спростував твердження про те, що США нібито використовували обіцянку гарантій безпеки Україні в переговорах із НАТО щодо Гренландії.

Альтернатива НАТО і позиція Європи

Говорячи про можливу європейську систему безпеки без участі США, Рютте попередив про складність такого сценарію і відкинув саму ідею, заявивши:

"Путін був би в захваті".

Найважча зима і підтримка України

Генсек попередив, що на Україну очікує "найсуворіша зима" за більш ніж десятиліття, і закликав європейських законодавців проявити гнучкість у використанні коштів ЄС.

"Це "найсуворіша зима" для українців за більш ніж десятиліття, підкреслюючи погіршення ситуації, викликане російськими атаками на критично важливу інфраструктуру в Києві та інших містах", - сказав він.

Рютте також повідомив, що мирні переговори під керівництвом США тривають і мають привести до мирної угоди або довгострокового припинення вогню:

"Давайте молитися, щоб це сталося якомога швидше". Потім потрібно переконатися, що Путін ніколи, ніколи більше не нападатиме на Україну".

Фінансова та військова допомога

За його словами, НАТО продовжує підтримку України, включно з постачанням американської військової техніки на мільярди доларів через механізм PURL і національні ініціативи.

Він закликав ЄС не обмежувати використання кредиту в 90 млрд євро умовами "купуй ЄС", підкресливши:

"Я закликаю вас насамперед зосередитися на потребах України".

На завершення Рютте наголосив, що безпека України безпосередньо пов'язана з безпекою НАТО.