Почти тысяча "хороших россиян": Генштаб обновил данные о потерях РФ на фронте

Генеральный штаб Украины обновил потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину, добавив к ним потери россиян за минувшие сутки, зафиксированные на утро 13 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Согласно сводке Генштаба, ориентировочные потери в живой силе у российских оккупантов достигли уже 1220950 единиц личного состава, в том числе 950 российских оккупантов были обезврежены в течение 12 января. В эту цифру входят ликвидированные, раненые, пленные и пропавшие без вести россияне.

Отметим, ночью на 13 января Россия ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. В сети появилось видео, как спасатели разгребают завалы и помогают пострадавшим. По состоянию на утро 13 января известно о 4 погибших и более 30 пострадавших из-за атаки РФ.

В свою очередь, под утро, 13 января, неизвестные дроны атаковали российский город Таганрог. Под ударом оказалось предприятие по производству дронов "Атлант Аэро", которое производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ.