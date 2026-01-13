Почти тысяча "хороших россиян": Генштаб обновил данные о потерях РФ на фронте
Генеральный штаб Украины обновил потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину, добавив к ним потери россиян за минувшие сутки, зафиксированные на утро 13 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в Telegram.
Согласно сводке Генштаба, ориентировочные потери в живой силе у российских оккупантов достигли уже 1220950 единиц личного состава, в том числе 950 российских оккупантов были обезврежены в течение 12 января. В эту цифру входят ликвидированные, раненые, пленные и пропавшие без вести россияне.
По технике, Генштаб зафиксировал следующие потери россиян:
- 11544 танка (+3);
- 23899 боевых бронемашин (+7);
- 36024 артиллерийские системы (+51);
- 1600 реактивных систем залпового огня (+2);
- 1270 средств ПВО;
- 434 самолета;
- 347 вертолетов;
- 105354 оперативно-тактических БПЛА (+933);
- 4155 крылатых ракет;
- 28 кораблей и катеров, 2 подводные лодки;
- 73877 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+145);
- 4042 единицы специальной техники.
Отметим, ночью на 13 января Россия ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. В сети появилось видео, как спасатели разгребают завалы и помогают пострадавшим. По состоянию на утро 13 января известно о 4 погибших и более 30 пострадавших из-за атаки РФ.
В свою очередь, под утро, 13 января, неизвестные дроны атаковали российский город Таганрог. Под ударом оказалось предприятие по производству дронов "Атлант Аэро", которое производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ.