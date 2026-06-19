Майже сухо: якою буде погода на вихідних і де чекати спекотних +32

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату та чи можна якось запобігти негативним явищам.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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