UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Майже сухо: якою буде погода на вихідних і де чекати спекотних +32

17:30 19.06.2026 Пт
3 хв
Дощі відступають від більшості областей, але не без виключень
aimg Ірина Костенко
Вихідні дні в Україні будуть теплі та майже без дощів (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні 20-21 червня очікується тепла та переважно - без опадів. Місцями стовпчики термометрів можуть досягати навіть спекотних значень.

Докладніше про особливості погоди в Україні впродовж вихідних днів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Опади в суботу: 20 червня в Україні переважатиме мінлива хмарність, невеликі дощі можливі лише місцями на північному сході, в Одеській та Вінницькій областях.
  • Температура: найближчої ночі повітря прогріється до +13...+18°С, вдень +23...+28°С, хоча на південному заході - ще тепліше (до +30°С).
  • Прогноз на неділю: 21 червня опадів по Україні не передбачається, повітря вдень у південних і західних регіонах прогріється місцями до +30...+32°С.
  • Погода в Києві: 20-21 червня дощів у столиці та Київській області не прогнозують, стовпчики термометрів вдень можуть показувати до +26...+28°С.

Що буде з погодою в суботу, 20 червня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 20 червня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю.

Вдень невеликий короткочасний дощ ймовірний місцями лише:

  • на північному сході країни;
  • в Одеській області;
  • у Вінницькій області.

Вітер в суботу очікується північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Читайте також: Літня спека наближається. Які максимуми чекати в Україні найближчими днями

Температуру повітря в середньому по країні прогнозують на рівні:

  • близько +13...+18°С - вночі;
  • близько +23...+28°С - вдень.

Тим часом відчутно тепліше буде у південно-західній частині України:

  • вночі +15...+20°С;
  • вдень +25...+30°С.

Особливості погоди в Україні 20 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди в неділю, 21 червня

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби, погода впродовж 21 червня очікується переважно без опадів (по всій території України).

Температура повітря при цьому:

  • вночі +13...+20°С;
  • вдень +23...+28°С.

Тим часом у південній частині України, у більшості західних областей (а в понеділок - і в центральних та східних областях) - місцями до +30...+32°С.

Варто зазначити, що впродовж понеділка (22 червня) помірні, а місцями - й значні дощі з грозами ймовірні:

  • у західних областях;
  • вдень - також у північних і в більшості центральних областей.

На решті території - без опадів.

Яку погоду прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж суботи, 20 червня, також очікується з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер прогнозують північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +16...+18°С;
  • по області +13...+18°С.

Температура повітря в суботу вдень:

  • у Києві +26...+28°С;
  • по області +23...+28°С.
Читайте також: Чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака": що кажуть синоптики

Надалі, виходячи із графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, у столиці ймовірне невелике підвищення температури повітря.

У неділю, 21 червня, середня температура може становити:

  • вночі - близько +19°С;
  • вдень - близько +27°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Хоча пізніше денна температура повітря в Києві може коливатись в межах +25...+27°С (знизитись через опади 22 червня і потім знову поступово зростати).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату та чи можна якось запобігти негативним явищам.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Читайте також, яким може бути червень в Україні в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЕкологіяПогода в КиєвіПогода на деньКліматологМетеоролог