Майже річний військовий бюджет РФ. Скільки зброї надали Україні партнери: інфографіка
Партнери протягом цього року надали Україні зброї на загальну суму у 41,3 млрд євро. Це становить 86% від військового бюджету Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника України при ООН Сергія Кислицю у Twitter.
"Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії... Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар і євро", - написав він.
Кислиця оприлюднив інфографіку, яка зображує кількість переданої Україні зброї у вигляді відсотків від оборонних бюджетів держав.
Зазначається, що військова допомога від наших союзників за 10 місяців 2022 року перевищила військовий бюджет України на цей рік у 7,6 раза.
Серед держав Україні найбільше допомагали з озброєнням країни Балтії. Так, Латвія надала зброї на 41% від власного оборонного бюджету, Естонія - на 37%, Литва - 16,7%. Польща надала допомоги на 15% від свого військового бюджету.
Нагадаємо, США передадуть Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.
Словенія вже передала Україні 28 танків.
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