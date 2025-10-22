Майже рекорд: шатдаун в США став другим за своєю тривалістю

Урядовий шатдаун у США: деталі

Зазначимо, що в США з 1 жовтня 2025 року триває призупинення роботи уряду (т.зв. "шатдаун"). Причина проста - Конгрес США не затвердив відповідне фінансування для федеральних агентств.

Поточний шатдаун вже перевершив той, який був у 1995-1996 роках за часів Білла Клінтона та тривав 21 день. Найдовший шатдаун в історії США був за часів першого президентства Дональда Трампа - у 2018-2019 роках уряд не працював аж 35 днів. Але якщо зараз все складеться погано, то нинішній "шатдаун" може побити й цей рекорд.

При цьому Сенат США неодноразово намагався схвалити законопроєкти, які розблокували б роботу уряду, але заважають представники Демократичної партії. Наприклад, спроба ухвалення тимчасового бюджету 21 жовтня провалилася через спротив демократів.

У федеральних агентств вже виникли численні проблеми. Зокрема, через шатдаун Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) відправило у неоплачувану відпустку 1400 співробітників. Загальні збитки від шатдауну в США сягають 15 млрд доларів щодня.