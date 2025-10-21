Шатдаун у США затягується - демократи вкотре зірвали подолання кризи
Політична боротьба між демократами та республіканцями у Сенаті призвела до нового етапу паралічу роботи федеральних установ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Під час голосування ввечері у понеділок, 20 жовтня, сенатори підтримали документ 50 голосами "за" і 43 "проти".
Законопроєкт, раніше схвалений Палатою представників, передбачав фінансування уряду до 21 листопада. Однак для його ухвалення потрібно було мінімум 60 голосів, тому спротив демократів знову заблокував ухвалення.
Керівництво Республіканської партії та Білий дім сподівалися, що урядове припинення роботи невдовзі завершиться, особливо після акцій протесту "Ні королям" (No Kings), які відбулися по всій країні 18 жовтня.
Однак демократи неодноразово заперечували причетність їхньої позиції стосовно шатдауну до протестів. Наразі ознак зближення сторін чи можливого компромісу не спостерігається.
Як зазначає видання, тривалий шатдаун заблокував і двопартійні переговори щодо інших ключових тем. Зокрема, група сенаторів обговорювала можливість продовження субсидій у межах Закону про доступне медичне обслуговування (Obamacare), чинність яких спливає наприкінці року, однак ці перемовини також зайшли у глухий кут.
Наприкінці поточного тижня республіканці планують винести на голосування законопроєкт, що дозволить виплачувати заробітну плату окремим категоріям федеральних службовців і військовим на період шатдауну. Очікується, що демократи заблокують і цю ініціативу.
Опозиція вважає, що документ може дати президенту Дональду Трампу та директору Офісу менеджменту й бюджету Білого дому Расселу Воту, можливість вибірково нараховувати зарплати лише лояльним працівникам, а решту відправляти у неоплачувані відпустки.
Урядовий шатдаун у США
У Сполучених Штатах з 1 жовтня триває призупинення роботи уряду (т.зв. "шатдаун"), що викликане відсутністю затвердженого фінансування роботи федеральних агентств на майбутній період.
Шатдаун триває вже 20 днів і, схоже, перевищить 21-денний шатдаун 1995–1996 років, ставши другим за тривалістю в історії країни.
Найдовший урядовий параліч стався у 2018-2019 роках і тривав 35 днів. Однак нинішній "шатдаун" може побити і цей рекорд.
Щоденні економічні втрати США через призупинення діяльності уряду оцінюються у 15 мільярдів доларів.
Сенат неодноразово намагався схвалити законопроєкти, що могли б покласти край урядовому блокуванню.
Збитки від урядового шатдауну в США сягають 15 млрд доларів щодня.