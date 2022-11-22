Майже половина від усієї кількості. Арестович про частку танків РФ в українській армії

Україна захопила у боях з армією РФ більше танків, ніж було у нас на початку повномасштабного вторгнення.

Він заявив, що Росія є одним з найбільших постачальників зброї для української армії. Так, під час контрнаступу в Харківській області було захоплено озброєнь і техніки приблизно на дві механізовані танкові бригади. Тому зараз у України є можливість живити армію за рахунок трофеїв.

"У нас зараз російських танків не пам'ятаю точно, але чи не більше, ніж було українських до початку конфлікту. Або половина приблизно від цієї кількості - захоплена, відремонтована та воююча техніка", - заявив Арестович.