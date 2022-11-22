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Майже половина від усієї кількості. Арестович про частку танків РФ в українській армії

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (Alexey Arestovich, Facebook)
Автор: Антон Малиновський

Україна захопила у боях з армією РФ більше танків, ніж було у нас на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін. LIVE.

Він заявив, що Росія є одним з найбільших постачальників зброї для української армії. Так, під час контрнаступу в Харківській області було захоплено озброєнь і техніки приблизно на дві механізовані танкові бригади. Тому зараз у України є можливість живити армію за рахунок трофеїв.

"У нас зараз російських танків не пам'ятаю точно, але чи не більше, ніж було українських до початку конфлікту. Або половина приблизно від цієї кількості - захоплена, відремонтована та воююча техніка", - заявив Арестович.

Нагадаємо, що Українські військові в ході вересневого наступу захопили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Раніше ми писали, що українські військові в Харківській області захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1р.

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Олексій АрестовичВійна Росії проти України