Почти половина всего количества. Арестович о доле танков РФ в украинской армии

Украина захватила в боях с армией РФ больше танков, чем было у нас в начале полномасштабного вторжения.

Он заявил, что Россия является одним из самых крупных поставщиков оружия для украинской армии. Так, во время контрнаступления в Харьковской области было захвачено вооружения и техники примерно на две механизированные танковые бригады. Поэтому сейчас Украина имеет возможность питать армию за счет трофеев.

"У нас сейчас российских танков не помню точно, но больше, чем было украинских до начала конфликта. Или половина примерно от этого количества - захваченная, отремонтированная и воюющая техника", - заявил Арестович.