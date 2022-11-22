Почти половина всего количества. Арестович о доле танков РФ в украинской армии

Украина захватила в боях с армией РФ больше танков, чем было у нас в начале полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире Фейгин. LIVE.
Он заявил, что Россия является одним из самых крупных поставщиков оружия для украинской армии. Так, во время контрнаступления в Харьковской области было захвачено вооружения и техники примерно на две механизированные танковые бригады. Поэтому сейчас Украина имеет возможность питать армию за счет трофеев.
"У нас сейчас российских танков не помню точно, но больше, чем было украинских до начала конфликта. Или половина примерно от этого количества - захваченная, отремонтированная и воюющая техника", - заявил Арестович.
Напомним, что украинские военные в ходе сентябрьского наступления захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Ранее мы писали, что украинские военные в Харьковской области захватили современные российские средства инженерного вооружения – противотанковые мины ПТКМ-1р.
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