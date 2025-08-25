ua en ru
Майже половина українських IT-фахівців планує еміграцію: чому вони хочуть виїхати

Понеділок 25 серпня 2025 18:20
Майже половина українських IT-фахівців планує еміграцію: чому вони хочуть виїхати Половина IT-спеціалістів в Україні розглядає переїзд за кордон (фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Майже 48% українських ІТ-фахівців розглядають еміграцію, стільки ж планують залишитися в Україні. Рішення залежить від статі, віку, регіону та особистих обставин, зокрема наявності бронювання. Основні причини виїзду - безпека, страх мобілізації та недовіра до влади, а залишатися вдома мотивують родина та віра в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати літнього дослідження DOU.

Чоловіки частіше планують переїзд

За даними опитування, активно планують емігрувати 14% українських айтівців, ще 26% розглядають таку можливість, але поки нічого не роблять. У той же час 48% не збираються залишати країну.

Плани відрізняються за гендером: чоловіки частіше за жінок активно готуються до переїзду (16% проти 5%). Натомість серед жінок більше тих, хто вже повернувся в Україну (14% проти 3%).

Вік і регіон впливають на рішення

Молодь до 25 років частіше замислюється над виїздом (53% проти 45% серед старших колег). Найбільший відсоток тих, хто активно готується до переїзду, зафіксований у містах сходу та півдня (Дніпро, Одеса, Миколаїв, Суми). На заході країни - навпаки: там таких менше 12%.

Майже половина українських IT-фахівців планує еміграцію: чому вони хочуть виїхатиЧи планують емігрувати з України (скріншот)

Чому виїжджають і чому залишаються

Серед головних причин еміграції - війна та пошук безпечного місця життя (65-67%), страх мобілізації (55-65%) та недовіра до влади (56-69%). Молодь частіше називає серед причин інтерес до інших культур, кращі кар’єрні можливості та вищі зарплати.

Натомість залишаються вдома переважно через родину (68%) та віру в майбутнє України (65%). Серед тих, хто планує повертатися з-за кордону, більшість сумують за мовою, культурою і звичним середовищем (72%).

Хто планує повернутися

Серед українських айтівців, які нині перебувають за кордоном, 20% планують повернутися, 42% ще не визначилися, а 37% не планують повертатися. Найчастіше готовність повернутися висловлюють ті, хто проживає у країнах Східної Європи, рідше - ті, хто виїхав до США чи Канади.

Майже половина українських IT-фахівців планує еміграцію: чому вони хочуть виїхатиЧи планують повернутися в Україну (скріншот)

IT Виїзд за кордон
