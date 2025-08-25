Почти половина украинских IT-специалистов планирует эмиграцию: почему они хотят уехать
Почти 48% украинских ІТ-специалистов рассматривают эмиграцию, столько же планируют остаться в Украине. Решение зависит от пола, возраста, региона и личных обстоятельств, в частности наличия бронирования. Основные причины выезда - безопасность, страх мобилизации и недоверие к власти, а оставаться дома мотивируют семья и вера в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты летнего исследования DOU.
Мужчины чаще планируют переезд
По данным опроса, активно планируют эмигрировать 14% украинских айтишников, еще 26% рассматривают такую возможность, но пока ничего не предпринимают. В то же время 48% не собираются покидать страну.
Планы отличаются по гендеру: мужчины чаще женщин активно готовятся к переезду (16% против 5%). Зато среди женщин больше тех, кто уже вернулся в Украину (14% против 3%).
Возраст и регион влияют на решение
Молодежь до 25 лет чаще задумывается над выездом (53% против 45% среди старших коллег). Наибольший процент тех, кто активно готовится к переезду, зафиксирован в городах востока и юга (Днепр, Одесса, Николаев, Сумы). На западе страны - наоборот: там таких меньше 12%.
Планируют ли эмигрировать из Украины (скриншот)
Почему выезжают и почему остаются
Среди главных причин эмиграции - война и поиск безопасного места жизни (65-67%), страх мобилизации (55-65%) и недоверие к власти (56-69%). Молодежь чаще называет среди причин интерес к другим культурам, лучшие карьерные возможности и высокие зарплаты.
Зато остаются дома преимущественно из-за семьи (68%) и веры в будущее Украины (65%). Среди тех, кто планирует возвращаться из-за границы, большинство скучают по языку, культуре и привычной среде (72%).
Кто планирует вернуться
Среди украинских айтишников, которые сейчас находятся за рубежом, 20% планируют вернуться, 42% еще не определились, а 37% не планируют возвращаться. Чаще всего готовность вернуться выражают те, кто проживает в странах Восточной Европы, реже - те, кто уехал в США или Канаду.
Планируют ли вернуться в Украину (скриншот)
