Почти половина украинских IT-специалистов планирует эмиграцию: почему они хотят уехать

Почти 48% украинских ІТ-специалистов рассматривают эмиграцию, столько же планируют остаться в Украине. Решение зависит от пола, возраста, региона и личных обстоятельств, в частности наличия бронирования. Основные причины выезда - безопасность, страх мобилизации и недоверие к власти, а оставаться дома мотивируют семья и вера в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты летнего исследования DOU .

Мужчины чаще планируют переезд

По данным опроса, активно планируют эмигрировать 14% украинских айтишников, еще 26% рассматривают такую возможность, но пока ничего не предпринимают. В то же время 48% не собираются покидать страну.

Планы отличаются по гендеру: мужчины чаще женщин активно готовятся к переезду (16% против 5%). Зато среди женщин больше тех, кто уже вернулся в Украину (14% против 3%).

Возраст и регион влияют на решение

Молодежь до 25 лет чаще задумывается над выездом (53% против 45% среди старших коллег). Наибольший процент тех, кто активно готовится к переезду, зафиксирован в городах востока и юга (Днепр, Одесса, Николаев, Сумы). На западе страны - наоборот: там таких меньше 12%.

Планируют ли эмигрировать из Украины (скриншот)

Почему выезжают и почему остаются

Среди главных причин эмиграции - война и поиск безопасного места жизни (65-67%), страх мобилизации (55-65%) и недоверие к власти (56-69%). Молодежь чаще называет среди причин интерес к другим культурам, лучшие карьерные возможности и высокие зарплаты.

Зато остаются дома преимущественно из-за семьи (68%) и веры в будущее Украины (65%). Среди тех, кто планирует возвращаться из-за границы, большинство скучают по языку, культуре и привычной среде (72%).

Кто планирует вернуться

Среди украинских айтишников, которые сейчас находятся за рубежом, 20% планируют вернуться, 42% еще не определились, а 37% не планируют возвращаться. Чаще всего готовность вернуться выражают те, кто проживает в странах Восточной Европы, реже - те, кто уехал в США или Канаду.

Планируют ли вернуться в Украину (скриншот)