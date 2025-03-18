Чому ІТ бізнес в Україні швидше адаптується до нестабільності, ніж у ЄС? Думка експерта

Глобальний IT-сектор переживає період турбулентності. З початку 2024 року технологічні компанії у світі скоротили понад 130 тисяч працівників. Європейський ринок не став винятком.

Водночас для українських IT-компаній робота в умовах постійних криз стала звичним середовищем. Бізнес в Україні звик швидко адаптуватися, оперативно шукати нові ринки та перебудовувати бізнес-моделі.​

"Європейський IT-сектор працює в умовах стабільності, де будь-яке відхилення від прогнозованого сценарію сприймається як криза. В Україні ж криза - радше стандартний стан, і компанії навчилися реагувати на зміни швидко та без зайвої бюрократії", - наголосив Зборовський.

Крім того, якщо в ЄС стратегічні зміни проходять довгі узгодження, то в Україні бізнес може за тиждень змінити ринок, напрямок чи навіть бізнес-модель. Це стосується й технологічних інновацій: наприклад, у гемблінгу європейські компанії тільки починають тестувати AI для маркетингу та UX, тоді як українські вже давно використовують його для аналітики гравців, автоматичних рекомендацій та персоналізації контенту.

"Окрім цього, у нас ментально інший підхід. "Гнучкість, швидкість та готовність до експериментів - це те, що робить український IT-бізнес конкурентнішим навіть у нестабільних умовах", - наголошує він.

Також, на його думку, український IT-сектор вирізняється здатністю швидко реагувати на виклики та змінювати стратегію в умовах нестабільності.

"Якщо говорити про гемблінг, то наша найбільша перевага - це швидкість адаптації до нових ринків. Європейські компанії роками розбираються в регуляторних нюансах нової країни, а українські оператори вже запускають там локалізовані проєкти, працюють із місцевими партнерами та тестують маркетингові гіпотези. Український бізнес не чекає, поки обставини покращаться - він сам створює нові можливості. У сфері гемблінгу це проявляється через швидку глобальну експансію, впровадження інноваційних технологій та постійний пошук нових рішень", - переконаний Зборовський.

Разом з тим, на його думку, головний виклик для IT-галузі сьогодні - невизначеність. Окрема проблема - ринок кадрів. Це загострює конкуренцію за таланти, змушуючи українські компанії пропонувати не тільки конкурентні зарплати, а й гнучкі та адаптивні умови роботи, сильну корпоративну культуру та можливості для постійного розвитку.

Для гемблінг-індустрії додається ще одна специфічна перешкода - обмежений доступ до міжнародних фінансових інструментів. Багато платіжних систем ставляться до України з обережністю, що ускладнює операційну діяльність.

Нагадаємо, раніше в інтервʼю РБК-Україна Михайло Зборовський розповів, те, як на ринок онлайн-гемблінгу впливають зміни у законодавстві, а також про тренди й виклики, що стоять перед індустрією.