Найм в IT: які вакансії в топі, а кому знайти роботу стає складніше

У сфері IT спостерігається парадоксальна ситуація: попри наявність фахівців, знайти потрібних людей стає все складніше. Бізнес активно шукає спеціалістів з продажу, маркетингу та штучного інтелекту, тоді як джуніорам знайти роботу наразі важче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на епізод подкасту "Закрив раунд" .

У новому епізоді подкасту "Закрив раунд", що вийшов за підтримки Favbet Tech, ведучі Антон Полєсков та Ілля Кабачинський поспілкувалися з аналітикинею даних Djinni.co Оленою Руденко.

Говорили про те, які вакансії зараз в топі, кому знайти роботу дуже важко, а які ролі неможливо закрити місяцями. Також в епізоді обговорили зарплатні тренди, феномен "двох робіт", повернення в офіси та нюанси найму українців у Європі.

Кому зараз легше знайти роботу в IT

На ринку праці в IT-cфері відбулися помітні зміни. Учасники подкасту зазначають що ситуація виглядає парадоксально, адже фахівців наче вистачає, але потрібних людей - не знайти.

Senior-спеціалісти менше схильні змінювати роботу, цінуючи стабільність, особливо якщо їхня зарплата відповідає компенсації часів буму 2020-2021 років.

Натомість бізнес має високий попит на фахівців, які можуть допомогти збільшити продажі. Запити на сейлзів та маркетологів зросли до 20% від усіх вакансій. Також надзвичайно високий попит на спеціалістів зі штучного інтелекту.

Для тих, хто тільки планує увійти в індустрію, одним із найшвидших шляхів є робота в підтримці. За словами Олени Руденко, тут ключовими є комунікаційні навички та базова англійська, які дозволяють надалі легко будувати кар'єру.

Фото: ведучі подкасту Антон Полєсков та Ілля Кабачинський (пресслужба)

Складнощі та нові можливості

На противагу зростаючому попиту на окремі вакансії, спостерігається і низка проблем.

Senior-фахівці найчастіше залишають свої посади через конфлікти з менеджментом.

Ті ж компанії готові витрачати значні ресурси, щоб натомість отримати спеціаліста з потрібною кваліфікацією. Наймають і аутсорс, і продуктові бізнеси, але перші роблять це значно меншими обсягами, ніж кілька років тому.

Також цікавим є те, що на ринку праці кандидати навпаки знижують зарплатні очікування, якщо довго не знаходять підходящу роботу.

Джуніорам знайти роботу стає все складніше. Відгуків на вакансії для новачків меншає, і багато хто залишає пошук роботи, розчарувавшись після тривалих невдалих спроб.

Водночас ринок поступово оживає. З’являються нові вакансії у таких сферах, як Defence Tech, R&D та інших, що не належать до класичного tech-бізнесу. Ці напрями створюють нові можливості для фахівців.