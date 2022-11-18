ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ворожі обстріли, - Шмигаль

Новость на русском →
П'ятниця 18 листопада 2022 15:34
Майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ворожі обстріли, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через постійні ракетні обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на прес-конференції з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній та критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення, позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу", - сказав він.

У зв'язку з цим Шмигаль зазначив, що нашій країні потрібна додаткова підтримка з боку союзників - у сфері енергетики та постачання додаткового обладнання. Україні також необхідні додаткові фінансові ресурси для закупівлі додаткових обсягів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

Нагадаємо, лише протягом 15 листопада Росія випустила 96 крилатих ракет по Україні.

Окрім того, експерт з енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський вважає, що Україні потрібно переглянути правила на ринку електричної енергії, щоб вона могла сама ліквідовувати наслідки обстрілів, а не лише розраховувати на підтримку західних партнерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Електроенергія
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході