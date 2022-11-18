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Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за вражеских обстрелов, - Шмыгаль

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Пятница 18 ноября 2022 15:34
Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за вражеских обстрелов, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения, лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", - сказал он.

В связи с этим Шмыгаль отметил, что нашей стране требуется дополнительная поддержка со стороны союзников - в сфере энергетики и поставки дополнительного оборудования. Украине также необходимы дополнительные финансовые ресурсы для закупки дополнительных объемов газа и другой поддержки энергетического сектора.

Напомним, только в течение 15 ноября Россия выпустила 96 крылатых ракет по Украине.

Кроме того, эксперт по энергетическим программам "Центра Разумкова" Максим Билявский считает, что Украине нужно пересмотреть правила на рынке электрической энергии, чтобы она могла сама ликвидировать последствия обстрелов, а не только рассчитывать на поддержку западных партнеров.

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Денис Шмыгаль Электроэнергия
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