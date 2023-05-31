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Майже півтисячі знищених окупантів: оновлені втрати росіян за добу

Фото: росіяни втратили вже понад 207 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 470 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки дронів та одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 31 травня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 207910 (+470) осіб ліквідовано;
  • танків - 3802 од.;
  • бойових броньованих машин - 7472 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 3460 (+15) од.;
  • РСЗВ - 575 од.;
  • засоби ППО - 333 (+1) од.;
  • літаків - 313 од.;
  • гелікоптерів - 298 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3124 (+32) од.;
  • крилаті ракети - 1107 од.;
  • кораблі /катери - 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6230 (+11) од.;
  • спеціальна техніка - 454.

Росія втрачає війська

Сервіс Global Firepower визначив, що втрати Росії в Україні - найбільші з часів Другої світової війни і вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.

При цьому найбільших втрат окупанти зазнають на сході України. Так, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів.

Також військові з Таврійського напрямку повідомили, що за добу окупанти втратили майже дві роти солдатів вбитими та пораненими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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