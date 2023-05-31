Майже півтисячі знищених окупантів: оновлені втрати росіян за добу

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 470 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки дронів та одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 31 травня 2023 року орієнтовно склали:
Сервіс Global Firepower визначив, що втрати Росії в Україні - найбільші з часів Другої світової війни і вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.
При цьому найбільших втрат окупанти зазнають на сході України. Так, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів.
Також військові з Таврійського напрямку повідомили, що за добу окупанти втратили майже дві роти солдатів вбитими та пораненими.
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