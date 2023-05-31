Майже півтисячі знищених окупантів: оновлені втрати росіян за добу

Загальні бойові втрати противника станом на 31 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 207910 (+470) осіб ліквідовано;

танків - 3802 од.;

бойових броньованих машин - 7472 (+3) од.;

артилерійських систем - 3460 (+15) од.;

РСЗВ - 575 од.;

засоби ППО - 333 (+1) од.;

літаків - 313 од.;

гелікоптерів - 298 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3124 (+32) од.;

крилаті ракети - 1107 од.;

кораблі /катери - 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6230 (+11) од.;

спеціальна техніка - 454.

Росія втрачає війська

Сервіс Global Firepower визначив, що втрати Росії в Україні - найбільші з часів Другої світової війни і вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.

При цьому найбільших втрат окупанти зазнають на сході України. Так, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів.

Також військові з Таврійського напрямку повідомили, що за добу окупанти втратили майже дві роти солдатів вбитими та пораненими.

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