Почти полтысячи уничтоженных оккупантов: обновленные потери россиян за сутки

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 470 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили десятки дронов и единиц техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 31 мая 2023 года ориентировочно составили:
Сервис Global Firepower определил, что потери России в Украине - самые большие со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.
При этом наибольшие потери оккупанты несут на востоке Украины. Так, недавно президент США Джо Байден заявил, что РФ потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат.
Также военные из Таврического направления сообщили, что за сутки оккупанты потеряли почти две роты солдат убитыми и ранеными.
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