Почти полтысячи уничтоженных оккупантов: обновленные потери россиян за сутки

Общие боевые потери противника на 31 мая 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 207 910 (+470) человек ликвидировано;

танков - 3802 ед.;

боевых бронированных машин - 7472 (+3) ед.;

артиллерийских систем - 3460 (+15) ед.;

РСЗО - 575 ед.;

средства ПВО - 333 (+1) ед.;

самолетов - 313 ед.;

вертолетов - 298 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3124 (+32) ед.;

крылатые ракеты - 1107 ед.;

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 6230 (+11) ед;

специальная техника - 454.

Россия теряет войска

Сервис Global Firepower определил, что потери России в Украине - самые большие со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.

При этом наибольшие потери оккупанты несут на востоке Украины. Так, недавно президент США Джо Байден заявил, что РФ потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат.

Также военные из Таврического направления сообщили, что за сутки оккупанты потеряли почти две роты солдат убитыми и ранеными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.