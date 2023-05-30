Знищена техніка та дві роти окупантів: ЗСУ доповіли про успіхи на сході

Українські військові ліквідували за добу на Таврійському напрямку майже дві роти російських окупантів. Також ЗСУ знищили декілька одиниць техніки ворога та склади з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

Протягом доби ЗСУ на Таврійському напрямку виконали 781 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже дві роти.

Українські військові знищили за добу 9 одиниць техніки окупантів, серед них: танк, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Також захисники знищили два склади боєприпасів російських окупаційних військ.

Ситуація на Таврійському напрямку

Зазначимо, що Таврійський напрямок охоплює територію від лівого берега Херсона до Авдіївки.

За даними Генштабу ЗСУ, головні бої на цій ділянці фронту зосереджені у районі Авдіївки та Мар'їнки у Донецькій області. У Запорізькій та Херсонській областях тривають локальні бої, але лінія фронту незмінна.

При цьому російські окупанти обстрілюють з авіації та артилерії позиції українських військ, а також прифронтові населені пункти.

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