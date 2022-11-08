Майже мільйон жителів Києва сьогодні були відключені від електрики

У вівторок, 8 листопада, у Києві без електрики опинились майже мільйон жителів столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву CEO компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno Сергія Коваленка.
"Сьогодні ми обійшлися без аварійних відключень, стабілізаційних обмежень вистачило, аби система працювала", - йдеться у повідомленні.
Коваленко повідомив, що за графіками за день були відключені 903 963 користувачів. Завтра, за попередніми прогнозами, також залишаємося в стабілізаційних графіках. Також Коваленко пояснив проблему відключень електроенергії на сьогоднішній момент.
"У всій цій ситуації важливо розуміти, що основна проблема з відключеннями зараз не через дефіцит генерації, а через неспроможність мереж в певних регіонах забезпечити доставку необхідного обсягу електроенергії. І Київ та область в цьому випадку постраждали найбільше від обстрілів терористів", - пояснив CEO Yasno.
Коваленко провів аналогію зі швидкісною магістраллю, де замість 8 смуг залишилося 4, при цьому бажаючих проїхати стало ще більше.
Нагадаємо, що у НЕК "Укренерго" вважають, що електропостачання у країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових обстрілів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна розглядає усі сценарії погіршення ситуації з постачанням електроенергії, включно з повним блекаутом. Але держава випрацьовує альтернативні варіанти забезпечення тепло- та водопостачання для населення.
Також раніше ми розповідали, як мешканцям Києва дізнатися, чи заплановано відключення світла за їхньою адресою.
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