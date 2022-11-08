Около миллиона жителей Киева сегодня были отключены от электричества

"Сегодня мы обошлись без аварийных отключений, стабилизационных ограничений хватило, чтобы система работала", – говорится в сообщении.

Коваленко сообщил, что по графику за день было отключено 903 963 пользователей. Завтра, по предварительным прогнозам, тоже остаемся в стабилизационных графиках. Также Коваленко объяснил проблему отключений электроэнергии на сегодняшний момент.

"Во всей этой ситуации важно понимать, что основная проблема с отключениями сейчас не из-за дефицита генерации, а из-за неспособности сетей в определенных регионах обеспечить доставку необходимого объема электроэнергии. И Киев и область в этом случае пострадали больше всего от обстрелов террористов", - пояснил CEO Yasno.

Коваленко провел аналогию со скоростной магистралью, где вместо 8 полос осталось 4, при этом желающих проехать стало еще больше.