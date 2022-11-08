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Подоляк про можливий блекаут: розглядаємо всі сценарії, але працюємо над альтернативою

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Вівторок 08 листопада 2022 11:43
Подоляк про можливий блекаут: розглядаємо всі сценарії, але працюємо над альтернативою Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна розглядає усі сценарії погіршення ситуації з постачанням електроенергії, включно з повним блекаутом. Але держава випрацьовує альтернативні варіанти забезпечення тепло- та водопостачання для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Безумовно, ми розглядаємо будь-які сценарії. Держава для того і існує, щоб в тому числі максимально песимістичні сценарії розглядати. Так? У тому числі якщо буде повний блекаут по всій країні. Безумовно, розглядаємо", - сказав він.

Проте, за словами Подоляка, Україна перш за все працює над тим, щоб блекауту не було - щоб були компенсаторні механізми для проведення ремонтів, щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання в будь-якому випадку. Держава працює над тим, щоб були альтернативи.

"Тому що, дивіться, взимку перевезти 3 мільйони - це дуже і дуже тяжко логістично. Якщо ми готові це зробити, будемо готові. Але не треба просто так виходити і казати: якщо буде повний блекаут, то будемо усіх евакуювати", - додав він.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомляли, що ситуація в Києві є контрольованою, тому наразі немає причин говорити про евакуацію населення. Проте влада напрацьовує різні варіанти реагування у випадку надзвичайних подій.

Окрім того, у ДТЕК не виключають блекаут у Києві у разі нових обстрілів з боку Росії. Якщо ситуація складеться таким чином, що надворі "мінусова" температура, а відновлення електрики займе багато часу - питання евакуації певної частини населення може розглядатися.

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блекаут Електроенергія Ірина Подоляк
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