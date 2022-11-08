За кілька днів ситуація з енергопостачанням повинна покращитися, - "Укренерго"
У НЕК "Укренерго" вважають, що електропостачання у країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.
"Думаю, нам усім, споживачам, потрібно ще перетерпіти кілька днів за умови, що не буде нових обстрілів, для того щоб відбулися відчутні полегшення з енергоспоживанням, щоб графіки відключення були комфортнішими. За відсутності обстрілів (а це важлива умова!) ми зможемо покращити енергопостачання у Центральному і Північному регіонах", - сказав він.
Однак він не виключає блекаут енергосистеми у разі, якщо обстріли військами агресора продовжаться.
"Як місцева влада, так і енергетики просто зобов'язані готуватися до будь-якого сценарію, включаючи найбільш песимістичний - це блекаут. Наскільки ймовірним є цей сценарій, залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати, але ми, енергетики, робитимемо все, щоб не допустити таких сценаріїв", - запевнив він.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна розглядає усі сценарії погіршення ситуації з постачанням електроенергії, включно з повним блекаутом. Але держава випрацьовує альтернативні варіанти забезпечення тепло- та водопостачання для населення.
Також раніше ми розповідали, як мешканцям Києва дізнатися, чи заплановано відключення світла за їхньою адресою.
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