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Майже мільйон жителів Києва сьогодні були відключені від електрики

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Київ, Вівторок 08 листопада 2022 22:52
Майже мільйон жителів Києва сьогодні були відключені від електрики Фото: Майже мільйон жителів Києва сьогодні були відключені від електрики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 8 листопада, у Києві без електрики опинились майже мільйон жителів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву CEO компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno Сергія Коваленка.

"Сьогодні ми обійшлися без аварійних відключень, стабілізаційних обмежень вистачило, аби система працювала", - йдеться у повідомленні.

Коваленко повідомив, що за графіками за день були відключені 903 963 користувачів. Завтра, за попередніми прогнозами, також залишаємося в стабілізаційних графіках. Також Коваленко пояснив проблему відключень електроенергії на сьогоднішній момент.

"У всій цій ситуації важливо розуміти, що основна проблема з відключеннями зараз не через дефіцит генерації, а через неспроможність мереж в певних регіонах забезпечити доставку необхідного обсягу електроенергії. І Київ та область в цьому випадку постраждали найбільше від обстрілів терористів", - пояснив CEO Yasno.

Коваленко провів аналогію зі швидкісною магістраллю, де замість 8 смуг залишилося 4, при цьому бажаючих проїхати стало ще більше.

Нагадаємо, що у НЕК "Укренерго" вважають, що електропостачання у країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових обстрілів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна розглядає усі сценарії погіршення ситуації з постачанням електроенергії, включно з повним блекаутом. Але держава випрацьовує альтернативні варіанти забезпечення тепло- та водопостачання для населення.

Також раніше ми розповідали, як мешканцям Києва дізнатися, чи заплановано відключення світла за їхньою адресою.

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