Майже мільйон жителів Києва сьогодні були відключені від електрики

У вівторок, 8 листопада, у Києві без електрики опинились майже мільйон жителів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву CEO компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno Сергія Коваленка.

"Сьогодні ми обійшлися без аварійних відключень, стабілізаційних обмежень вистачило, аби система працювала", - йдеться у повідомленні.

Коваленко повідомив, що за графіками за день були відключені 903 963 користувачів. Завтра, за попередніми прогнозами, також залишаємося в стабілізаційних графіках. Також Коваленко пояснив проблему відключень електроенергії на сьогоднішній момент.

"У всій цій ситуації важливо розуміти, що основна проблема з відключеннями зараз не через дефіцит генерації, а через неспроможність мереж в певних регіонах забезпечити доставку необхідного обсягу електроенергії. І Київ та область в цьому випадку постраждали найбільше від обстрілів терористів", - пояснив CEO Yasno.

Коваленко провів аналогію зі швидкісною магістраллю, де замість 8 смуг залишилося 4, при цьому бажаючих проїхати стало ще більше.