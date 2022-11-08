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Около миллиона жителей Киева сегодня были отключены от электричества

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Киев, Вторник 08 ноября 2022 22:52
Около миллиона жителей Киева сегодня были отключены от электричества Фото: Почти миллион жителей Киева сегодня были отключены от электричества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 8 ноября, в Киеве без электричества оказались около миллиона жителей столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление CEO компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno Сергея Коваленко.

"Сегодня мы обошлись без аварийных отключений, стабилизационных ограничений хватило, чтобы система работала", – говорится в сообщении.

Коваленко сообщил, что по графику за день было отключено 903 963 пользователей. Завтра, по предварительным прогнозам, тоже остаемся в стабилизационных графиках. Также Коваленко объяснил проблему отключений электроэнергии на сегодняшний момент.

"Во всей этой ситуации важно понимать, что основная проблема с отключениями сейчас не из-за дефицита генерации, а из-за неспособности сетей в определенных регионах обеспечить доставку необходимого объема электроэнергии. И Киев и область в этом случае пострадали больше всего от обстрелов террористов", - пояснил CEO Yasno.

Коваленко провел аналогию со скоростной магистралью, где вместо 8 полос осталось 4, при этом желающих проехать стало еще больше.

Напомним, что в НЭК "Укрэнерго" считают, что электроснабжение в стране можно возобновить через несколько дней, если не будет новых обстрелов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина рассматривает все сценарии ухудшения ситуации с поставкой электроэнергии, включая полный блекаут. Но государство вырабатывает альтернативные варианты обеспечения тепло- и водоснабжения населения.

Также раньше мы рассказывали, как жителям Киева узнать, запланировано ли отключение света по их адресу.

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