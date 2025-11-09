ua en ru
Майже весь Київ можуть "вимкнути" на пів години: які будуть графіки 10 листопада

Неділя 09 листопада 2025 21:52
UA EN RU
Майже весь Київ можуть "вимкнути" на пів години: які будуть графіки 10 листопада Фото: графіки відключень торкнуться усіх черг (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві завтра, 10 листопада, знову діятимуть графіки відключення світла. Відсутність електропостачання на 30 хвилин може зачепити майже всі підчерги одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії розповіли, що світла завтра не буде за таким принципом:

1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 16:00 та з 19:00 до 23:00;
1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 16:00 та з 19:00 до 23:00;
2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 16:00 та з 19:00 до 23:00;
2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
3.1 черга - світла не буде 01:30 до 09:00, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
3.2 черга - світла не буде 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:30 та 22:30 до 24:00;
4.1 черга - світла не буде 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:30 та 22:30 до 24:00;
4.2 черга - світла не буде 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:30 та 22:30 до 24:00;
5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 22:30;
5.2 черга - світла не буде з 05:00 до 12:30 та з 15:30 до 19:30;
6.1 черга - світла не буде з 05:00 до 12:30 та з 15:30 до 19:30;
6.2 черга - світла не буде з 05:00 до 12:30 та з 15:30 до 19:30.

Також у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своїх соцмережах.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни масово атакували Україну, застосовуючи для атак дрони та ракети різних типів. Основною метою ворога стала енергетична інфраструктура країни.

В результаті атаки в ряді регіонів були введені аварійні відключення світла, а в Києві двічі застосовувалися екстрені.

Починаючи з неділі, 9 листопада, в Києві для деяких черг вже тричі на день відключають світло.

