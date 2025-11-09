Почти весь Киев могут "выключить" на полчаса: какие будут графики 10 ноября

В компании рассказали, что света завтра не будет по такому принципу:

1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:00 до 16:00 и с 19:00 до 23:00;

1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:00 до 16:00 и с 19:00 до 23:00;

2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 16:00 и с 19:00 до 23:00;

2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 05:00, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;

3.1 очередь - света не будет 01:30 до 09:00, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;

3.2 очередь - света не будет 01:30 до 05:30, с 12:00 до 19:30 и 22:30 до 24:00;

4.1 очередь - света не будет 01:30 до 05:30, с 12:00 до 19:30 и 22:30 до 24:00;

4.2 очередь - света не будет 01:30 до 05:30, с 12:00 до 19:30 и 22:30 до 24:00;

5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 22:30;

5.2 очередь - света не будет с 05:00 до 12:30 и с 15:30 до 19:30;

6.1 очередь - света не будет с 05:00 до 12:30 и с 15:30 до 19:30;

6.2 очередь - света не будет с 05:00 до 12:30 и с 15:30 до 19:30.

Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своих соцсетях.