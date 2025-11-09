Почти весь Киев могут "выключить" на полчаса: какие будут графики 10 ноября
В Киеве завтра, 10 ноября, снова будут действовать графики отключения света. Отсутствие электроснабжения на 30 минут может затронуть почти все подстрочники одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
В компании рассказали, что света завтра не будет по такому принципу:
1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:00 до 16:00 и с 19:00 до 23:00;
1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:00 до 16:00 и с 19:00 до 23:00;
2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 16:00 и с 19:00 до 23:00;
2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 05:00, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;
3.1 очередь - света не будет 01:30 до 09:00, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
3.2 очередь - света не будет 01:30 до 05:30, с 12:00 до 19:30 и 22:30 до 24:00;
4.1 очередь - света не будет 01:30 до 05:30, с 12:00 до 19:30 и 22:30 до 24:00;
4.2 очередь - света не будет 01:30 до 05:30, с 12:00 до 19:30 и 22:30 до 24:00;
5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 22:30;
5.2 очередь - света не будет с 05:00 до 12:30 и с 15:30 до 19:30;
6.1 очередь - света не будет с 05:00 до 12:30 и с 15:30 до 19:30;
6.2 очередь - света не будет с 05:00 до 12:30 и с 15:30 до 19:30.
Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своих соцсетях.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 8 ноября россияне массово атаковали Украину, применяя для атак дроны и ракеты различных типов. Основной целью врага стала энергетическая инфраструктура страны.
В результате атаки в ряде регионов были введены аварийные отключения света, а в Киеве дважды применялись экстренные.
Начиная с воскресенья, 9 ноября, в Киеве для некоторых очередей уже трижды в день отключают свет.