Майже дві доби без світла. Стало відомо, коли "включать" Фастів під Києвом

За його словами, наразі тривають роботи з відновлення подачі електроенергії у Фастові. Очільник ОДА зазначив, що місто було повністю знеструмлено внаслідок атаки ворога, і додав, що найближчі села вже заживлені.

"У самому Фастові до кінця доби вийдемо на графік подачі світла. Тут майже цілодобово працюють 80 енергетиків", - розповів він.

За словами Калашника, протягом останньої доби на Київщині світло повернули для 170 тисяч осель.

"На жаль, після відновлення світла мережі отримали надмірне навантаження, тож енергетикам довелося застосувати екстрені відключення в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах", - додав очільник Київської ОДА.