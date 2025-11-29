У Києві через атаку перебої зі світлом і водою, повністю знеструмлено Фастів

У деякиї районах столиці фіксуються перебої зі світлом внаслідок атаки РФ вранці 29 листопада. Також знеструмлено місто Фастів Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києві Віталія Кличка та голову Київської ОВА Миколу Калашника .

У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання, повідомив Віталій Кличко.

"Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи", - наголосив голова ОВА.

"Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання", - запевнив він.

Віталій Кличко повідомив, що у деяких районах Києва перебої зі світлом. За кілька хвилин він уточнив: наразі без електроенергії західна частина столиці.

Руйнування і пожежі внаслідок атаки на Київ

Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика.

У ДСНС повідомили, що внаслідок комбінованого удару по Києву в ніч на 29 листопада зафіксовані пошкодження житлових будинків.

У Шевченківському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів.

У Соломʼянському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок. Загорівся зовнішній утеплювач та часткового був зруйнований фасад з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Медики надали допомогу двом людям на місці.

За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок, обійшлось без подальшого загоряння.

У Святошинському районі було влучання в під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі, співробітники ДСНС врятували дитину.

З-під уламків було деблоковано тіло загиблого.

У Дніпровському районі влучання було в 10-поверховий житловий будинок. Зруйновані 6-7 поверхи. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа.