RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Почти двое суток без света. Стало известно, когда "включат" Фастов под Киевом

Фото: город полностью остался без электроэнергии после масштабного российского обстрела (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В результате масштабной российской атаки в ночь на 29 ноября город Фастов Киевской области полностью обесточен. Десятки энергетиков круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Киевской областной государственной администрации Николая Калашника в Telegram.

По его словам, сейчас продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в Фастове. Глава ОГА отметил, что город был полностью обесточен в результате атаки врага, и добавил, что ближайшие села уже запитаны.

"В самом Фастове до конца суток выйдем на график подачи света. Здесь почти круглосуточно работают 80 энергетиков", - рассказал он.

По словам Калашника, в течение последних суток на Киевщине свет вернули для 170 тысяч домов.

"К сожалению, после восстановления света сети получили чрезмерную нагрузку, поэтому энергетикам пришлось применить экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах", - добавил глава Киевской ОГА.

 

Масштабная атака по Киеву и области 29 ноября

Напомним, в ночь на субботу, 29 ноября, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.

В некоторых районах столицы были зафиксированы перебои со светом в результате атаки РФ. Также был обесточен город Фастов Киевской области.

Николай Калашник сообщил, что критическая инфраструктура в Фастове перешла на резервное питание. Он отметил, что системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают, были развернуты пункты несокрушимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьЭлектроэнергияФастовВойна в Украине