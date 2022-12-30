UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Майже 700 окупантів, 58 ракет і 23 дрони: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 690 російських окупантів, збили 5 ракет, знищили 8 танків і 12 бронемашин. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на фронтах в Україні вже 105 250 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 30 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків - 3026 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин - 6059 (+12) од.,
  • артилерійських систем - 2010 (+6) од.,
  • РСЗВ - 423 (+0) од.,
  • засоби ППО - 212 (+0) од.,
  • літаків - 283 (+0) од.,
  • вертольотів - 268 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -1740 (+23),
  • крилаті ракети - 711 (+58),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4683 (+8) од.,
  • спеціальна техніка - 180 (+1).

"Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ назвали нові втрати російських окупантів (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Раніше повідомлялося, що минулої доби бійці ЗСУ знищили ще 790 окупантів та збили 10 дронів ворога.

Нагадаємо також, що вранці 29 грудня при черговій російській масованій атаці Сили оборони України збили 54 ракети та 11 ударних дронів. А вночі 30 грудня військові ЗСУ збили в небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями ще 10 ворожих ударних дронів. Після того стало відомо, що українські захисники уразили всі ворожі БПЛА, які інтервенти використали для атаки Києва та області вночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України