ЗСУ ліквідували вже понад 104 тисячі росіян: оновлені втрати ворога

Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 104 тисячі солдатів (Getty Images)

Українські сили минулої доби знищили ще 790 окупантів та збили 10 дронів ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 104 560 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 29 грудня орієнтовно склали: особового складу - близько 104560 (+790) осіб ліквідовано,

танків - 3018 (+1) од.

бойових броньованих машин - 6047 (+10) од.,

артилерійських систем - 2004 (+5) од.,

РСЗВ - 423 (+5) од.

засоби ППО - 212 (+0) од.,

літаків - 283 (+0) од.,

вертольотів - 268 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1717 (+10),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4675 (+15) од.,

спеціальна техніка - 179 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.