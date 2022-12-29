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ЗСУ ліквідували вже понад 104 тисячі росіян: оновлені втрати ворога

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 08:30
ЗСУ ліквідували вже понад 104 тисячі росіян: оновлені втрати ворога Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 104 тисячі солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські сили минулої доби знищили ще 790 окупантів та збили 10 дронів ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 104 560 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 29 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 104560 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків - 3018 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 6047 (+10) од.,
  • артилерійських систем - 2004 (+5) од.,
  • РСЗВ - 423 (+5) од.
  • засоби ППО - 212 (+0) од.,
  • літаків - 283 (+0) од.,
  • вертольотів - 268 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1717 (+10),
  • крилаті ракети - 653 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4675 (+15) од.,
  • спеціальна техніка - 179 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 15 населених пунктів на сході України.

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