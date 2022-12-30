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Почти 700 оккупантов, 58 ракет и 23 дронов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за сутки

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 690 российских оккупантов, сбили 5 ракет, уничтожили 8 танков и 12 бронемашин. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на фронтах в Украине уже 105 250 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 30 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 105250 (+690) человек ликвидировано,
  • танков - 3026 (+8) ед.,
  • боевых бронированных машин - 6059 (+12) ед.,
  • артиллерийских систем - 2010 (+6) ед.,
  • РСЗО - 423 (+0) ед.,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед.,
  • самолетов - 283 (+0) ед.,
  • вертолетов - 268 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня -1740 (+23),
  • крылатые ракеты - 711 (+58),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4683 (+8) ед.,
  • специальная техника - 180 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

В Генштабе ВСУ назвали новые потери российских оккупантов (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага.

Напомним также, что утром 29 декабря при очередной российской массированной атакой Силы обороны Украины сбили 54 ракеты и 11 ударных дронов. А ночью 30 декабря военные ВСУ сбили в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще 10 вражеских ударных дронов. После стало известно, что украинские защитники поразили все вражеские БПЛА, которые интервенты использовали для атаки Киева и области ночью.

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