Почти 700 оккупантов, 58 ракет и 23 дронов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за сутки
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 690 российских оккупантов, сбили 5 ракет, уничтожили 8 танков и 12 бронемашин. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на фронтах в Украине уже 105 250 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 30 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 105250 (+690) человек ликвидировано,
- танков - 3026 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин - 6059 (+12) ед.,
- артиллерийских систем - 2010 (+6) ед.,
- РСЗО - 423 (+0) ед.,
- средства ПВО - 212 (+0) ед.,
- самолетов - 283 (+0) ед.,
- вертолетов - 268 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня -1740 (+23),
- крылатые ракеты - 711 (+58),
- корабли /катера - 16 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4683 (+8) ед.,
- специальная техника - 180 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
В Генштабе ВСУ назвали новые потери российских оккупантов (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага.
Напомним также, что утром 29 декабря при очередной российской массированной атакой Силы обороны Украины сбили 54 ракеты и 11 ударных дронов. А ночью 30 декабря военные ВСУ сбили в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще 10 вражеских ударных дронов. После стало известно, что украинские защитники поразили все вражеские БПЛА, которые интервенты использовали для атаки Киева и области ночью.
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