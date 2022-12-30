Почти 700 оккупантов, 58 ракет и 23 дронов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 690 российских оккупантов, сбили 5 ракет, уничтожили 8 танков и 12 бронемашин. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на фронтах в Украине уже 105 250 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага.

Напомним также, что утром 29 декабря при очередной российской массированной атакой Силы обороны Украины сбили 54 ракеты и 11 ударных дронов. А ночью 30 декабря военные ВСУ сбили в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще 10 вражеских ударных дронов. После стало известно, что украинские защитники поразили все вражеские БПЛА, которые интервенты использовали для атаки Киева и области ночью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.