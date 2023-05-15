Окупанти втратили ще позиції в районі Бахмута, але в місті просуваються, - DeepState

Сили оборони України продовжують просування на Бахмутському напрямку в Донецькій області, та вибили російських окупантів з нових позицій. У самому місті не припиняються запеклі бої.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані інтерактивної карти DeepState .

Так, на Бахмутському участку фронту війська РФ втратили позиції 1 км південний схід висоти 199.5 біля Богданівки.

Ситуація на фронті на Бахмутському напрямку - війська РФ втратили позицію біля Богданівки (фото: скрін deepstatemap.live)

Крім того, бійці ЗСУ змогли відтіснити російських загарбників в урочищі Ступки.

Російські окупанти були вибиті ЗСУ в урочищі Ступки (фото: скрін deepstatemap.live)

У самому місті Бахмут війська РФ мали певний успіх, і змогли трохи просунутися по Леваневського.

У Бахмуті війська РФ трохи просунулися (фото: скрін deepstatemap.live)

"Ворогу досі вдається мати частковий успіх в Бахмуті. Незважаючи на проблеми на околицях, бойовики незаконного ПВК "вагнер" продовжують бої в Бахмуті. В Кліщіївці було ліквідовано двох високопоставлених офіцерів РФ та склад з БК", - зазначають аналітики.

На Авдіївському відрізку фронту тривають локальні бої біля Авдіївки та у Мар'їнці.

На Сватівській ділянці продовжуються локальні бої вздовж лінії зіткнення.

На Запорізькому, Таврійському, а також на півночі країни - ситуація без змін.