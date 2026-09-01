Майже 500 мільйонів гривень на енергостійкість: як школи готуються до важкої зими

Українські школи готуються до осінньо-зимового періоду, зокрема до можливих тривалих відключень електроенергії. У 2026 році на посилення енергетичної стійкості закладів освіти уряд передбачив майже 500 млн грн.
Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.
Кошти розподілили між 21 областю та Києвом - по 22,7 млн грн на кожну адміністративну одиницю. Їх спрямують на забезпечення автономної роботи закладів освіти під час перебоїв з електропостачанням.
Зокрема, за кошти субвенції у школах передбачено встановлення систем резервного електроживлення:
Це має допомогти підтримувати роботу критично необхідного обладнання та інженерних мереж під час відключень і створити мінімальні умови для очного або змішаного навчання.
Субвенцію отримують заклади освіти, які працюють очно або у змішаному форматі та мають укриття.
Загальна вартість відібраних проєктів становить 477,3 млн грн. Усі заходи мають реалізувати до 15 листопада 2026 року.
Підготовка до зими передбачає не лише технічне посилення шкіл, а й організаційні рішення. У разі погіршення безпекової ситуації або перебоїв у роботі критичної інфраструктури заклади освіти мають гнучко організовувати навчальний процес.
Залежно від ситуації це може означати зміну строків канікул, поєднання різних форм навчання, перерозподіл навчального часу та коригування календарно-тематичного планування.
У МОН наголошують, що такі рішення мають забезпечити безперервність навчання навіть за складних умов.
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