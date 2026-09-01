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Майже 500 мільйонів гривень на енергостійкість: як школи готуються до важкої зими

11:15 01.09.2026 Вт
2 хв
Залежно від ситуації школи зможуть змінювати строки канікул та поєднувати різні форми навчання
aimg Василина Копитко
МОН розповіло про підготовку до важкої зими (фото: Getty Images)

Українські школи готуються до осінньо-зимового періоду, зокрема до можливих тривалих відключень електроенергії. У 2026 році на посилення енергетичної стійкості закладів освіти уряд передбачив майже 500 млн грн.

Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.

Що встановлять у школах

Кошти розподілили між 21 областю та Києвом - по 22,7 млн грн на кожну адміністративну одиницю. Їх спрямують на забезпечення автономної роботи закладів освіти під час перебоїв з електропостачанням.

Зокрема, за кошти субвенції у школах передбачено встановлення систем резервного електроживлення:

  • інверторів;
  • акумуляторних систем з автономністю не менше восьми годин;
  • сонячних електростанцій;
  • генераторів.

Це має допомогти підтримувати роботу критично необхідного обладнання та інженерних мереж під час відключень і створити мінімальні умови для очного або змішаного навчання.

Читайте також: Від уроків в укриттях до другої зміни: у Києві вирішили, як можуть навчатись школярі

Субвенцію отримують заклади освіти, які працюють очно або у змішаному форматі та мають укриття.

Загальна вартість відібраних проєктів становить 477,3 млн грн. Усі заходи мають реалізувати до 15 листопада 2026 року.

Як школи працюватимуть у разі проблем взимку

Підготовка до зими передбачає не лише технічне посилення шкіл, а й організаційні рішення. У разі погіршення безпекової ситуації або перебоїв у роботі критичної інфраструктури заклади освіти мають гнучко організовувати навчальний процес.

Залежно від ситуації це може означати зміну строків канікул, поєднання різних форм навчання, перерозподіл навчального часу та коригування календарно-тематичного планування.

У МОН наголошують, що такі рішення мають забезпечити безперервність навчання навіть за складних умов.

Читайте також про те, що новий навчальний рік в Україні принесе школярам низку змін: правила оцінювання оновлять, збільшать кількість годин історії та громадянської освіти для учнів 7-9 класів, а у старшій школі продовжать тестувати нову модель профільного навчання.

Раніше ми писали про те, що з 1 вересня школярі Києва знову їздитимуть безкоштовно у комунальному транспорті столиці. Для цього їм потрібно мати дійсний учнівський квиток.

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