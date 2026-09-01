Майже 500 мільйонів гривень на енергостійкість: як школи готуються до важкої зими

Що встановлять у школах

Кошти розподілили між 21 областю та Києвом - по 22,7 млн грн на кожну адміністративну одиницю. Їх спрямують на забезпечення автономної роботи закладів освіти під час перебоїв з електропостачанням.

Зокрема, за кошти субвенції у школах передбачено встановлення систем резервного електроживлення:

інверторів;

акумуляторних систем з автономністю не менше восьми годин ;

; сонячних електростанцій;

генераторів.

Це має допомогти підтримувати роботу критично необхідного обладнання та інженерних мереж під час відключень і створити мінімальні умови для очного або змішаного навчання.

Субвенцію отримують заклади освіти, які працюють очно або у змішаному форматі та мають укриття.

Загальна вартість відібраних проєктів становить 477,3 млн грн. Усі заходи мають реалізувати до 15 листопада 2026 року.

Як школи працюватимуть у разі проблем взимку

Підготовка до зими передбачає не лише технічне посилення шкіл, а й організаційні рішення. У разі погіршення безпекової ситуації або перебоїв у роботі критичної інфраструктури заклади освіти мають гнучко організовувати навчальний процес.

Залежно від ситуації це може означати зміну строків канікул, поєднання різних форм навчання, перерозподіл навчального часу та коригування календарно-тематичного планування.

У МОН наголошують, що такі рішення мають забезпечити безперервність навчання навіть за складних умов.