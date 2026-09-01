Почти 500 миллионов гривен на энергостойкость: как школы готовятся к тяжелой зиме

Украинские школы готовятся к осенне-зимнему периоду, в частности, к возможным длительным отключениям электроэнергии. В 2026 году на усиление энергетической устойчивости учебных заведений правительство предусмотрело почти 500 млн грн.
Об этом блиц-интервью РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
Средства распределили между 21 областью и Киевом - по 22,7 млн грн на каждую административную единицу. Их направят на обеспечение автономной работы учебных заведений во время перебоев с электроснабжением.
В частности, за средства субвенции в школах предусмотрено установление систем резервного электропитания:
Это должно помочь поддерживать работу критически необходимого оборудования и инженерных сетей при отключениях и создать минимальные условия для очного или смешанного обучения.
Субвенцию получают учебные заведения, которые работают очно или в смешанном формате и имеют укрытие.
Общая стоимость отобранных проектов составляет 477,3 млн. грн. Их должны реализовать до 15 ноября 2026 года.
Подготовка к зиме предполагает не только техническое усиление школ, но организационные решения. В случае ухудшения ситуации или перебоев в работе критической инфраструктуры учебные заведения должны гибко организовывать учебный процесс.
В зависимости от ситуации это может означать изменение сроков каникул, сочетание различных форм обучения, перераспределение учебного времени и корректировку календарно-тематического планирования.
В МОН подчеркивают, что такие решения должны обеспечить непрерывность обучения даже в сложных условиях.
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