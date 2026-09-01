RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Почти 500 миллионов гривен на энергостойкость: как школы готовятся к тяжелой зиме

11:15 01.09.2026 Вт
2 мин
В зависимости от ситуации школы смогут менять сроки каникул и сочетать разные формы обучения
aimg Василина Копытко
МОН рассказал о подготовке к тяжелой зиме (фото: Getty Images)

Украинские школы готовятся к осенне-зимнему периоду, в частности, к возможным длительным отключениям электроэнергии. В 2026 году на усиление энергетической устойчивости учебных заведений правительство предусмотрело почти 500 млн грн.

Об этом блиц-интервью РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Что установят в школах

Средства распределили между 21 областью и Киевом - по 22,7 млн грн на каждую административную единицу. Их направят на обеспечение автономной работы учебных заведений во время перебоев с электроснабжением.

В частности, за средства субвенции в школах предусмотрено установление систем резервного электропитания:

  • инверторов;
  • аккумуляторных систем с автономностью не менее восьми часов;
  • солнечных электростанций;
  • генераторов.

Это должно помочь поддерживать работу критически необходимого оборудования и инженерных сетей при отключениях и создать минимальные условия для очного или смешанного обучения.

Читайте также: От уроков в укрытиях до второй смены: в Киеве решили, как могут учиться школьники

Субвенцию получают учебные заведения, которые работают очно или в смешанном формате и имеют укрытие.

Общая стоимость отобранных проектов составляет 477,3 млн. грн. Их должны реализовать до 15 ноября 2026 года.

Как школы будут работать в случае проблем зимой

Подготовка к зиме предполагает не только техническое усиление школ, но организационные решения. В случае ухудшения ситуации или перебоев в работе критической инфраструктуры учебные заведения должны гибко организовывать учебный процесс.

В зависимости от ситуации это может означать изменение сроков каникул, сочетание различных форм обучения, перераспределение учебного времени и корректировку календарно-тематического планирования.

В МОН подчеркивают, что такие решения должны обеспечить непрерывность обучения даже в сложных условиях.

Читайте также о том, что новый учебный год в Украине принесет школьникам ряд изменений: правила оценки обновят, увеличат количество часов истории и гражданского образования для учеников 7-9 классов, а в старшей школе продолжат тестировать новую модель профильного обучения.

Ранее мы писали о том, что с 1 сентября школьники Киева будут снова ездить бесплатно в коммунальном транспорте столицы. Для этого им нужно иметь действительный ученический билет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МОНШколаДень знаний