Почти 500 миллионов гривен на энергостойкость: как школы готовятся к тяжелой зиме

Что установят в школах

Средства распределили между 21 областью и Киевом - по 22,7 млн грн на каждую административную единицу. Их направят на обеспечение автономной работы учебных заведений во время перебоев с электроснабжением.

В частности, за средства субвенции в школах предусмотрено установление систем резервного электропитания:

инверторов;

аккумуляторных систем с автономностью не менее восьми часов ;

; солнечных электростанций;

генераторов.

Это должно помочь поддерживать работу критически необходимого оборудования и инженерных сетей при отключениях и создать минимальные условия для очного или смешанного обучения.

Субвенцию получают учебные заведения, которые работают очно или в смешанном формате и имеют укрытие.

Общая стоимость отобранных проектов составляет 477,3 млн. грн. Их должны реализовать до 15 ноября 2026 года.

Как школы будут работать в случае проблем зимой

Подготовка к зиме предполагает не только техническое усиление школ, но организационные решения. В случае ухудшения ситуации или перебоев в работе критической инфраструктуры учебные заведения должны гибко организовывать учебный процесс.

В зависимости от ситуации это может означать изменение сроков каникул, сочетание различных форм обучения, перераспределение учебного времени и корректировку календарно-тематического планирования.

В МОН подчеркивают, что такие решения должны обеспечить непрерывность обучения даже в сложных условиях.