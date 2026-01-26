ua en ru
Майже 50 боєзіткнень на 11 напрямках: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Україна, Понеділок 26 січня 2026 17:06
Майже 50 боєзіткнень на 11 напрямках: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані з фронту за останню добу (GettyImages)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на 16:00 понеділка, 26 січня, на фронті відбулося 48 бойових зіткнень. Ворог штурмував на 11 напрямках, а найгарячішим став Покровський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу в Telegram.

З території РФ здійснювались обстріли районів населених пунктів Рогізне, Волфине, Зноб-Трубчевська, Уланове, Шалигине, Бунякине, Гаврилова Слобода, Стягайлівка, Будки, Іскрисківщина Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни завдали чотири авіаудари, скинувши дев’ять авіабомб. Також РФ здійснила 37 обстрілів населених пунктів та підрозділів Сил оборони, один з яких з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік Лиману.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбито три ворожих атаки у напрямках Дробишевого та Лиману. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку боєзіткнень з початку доби не фіксувалося.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку окупанти 10 разів атакували поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку росіяни 19 разів атакували поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке й Гришине. Досі триває один бій.

На Олександрівському напрямку відбулася одна ворожа атака у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили сім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Також авіація РФ завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Великомихайлівка, Чарівне, Копані, Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони у районі Степногірська. Авіаударів зазнали Юрківка та Таврійське.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відбувалося.

Нагадаємо, станом на 26 січня втрати РФ за добу склали 1 020 солдатів та понад 900 безпілотників. Крім того, Сили Оборони завдали значних втрат ворогу в техніці.

