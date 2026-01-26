Почти 50 боестолкновений на 11 направлениях: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00 понедельника, 26 января, на фронте произошло 48 боевых столкновений. Враг штурмовал на 11 направлениях, а самым горячим стал Покровский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram .

С территории РФ осуществлялись обстрелы районов населенных пунктов Рогизное, Волфино, Зноб-Трубчевская, Уланово, Шалигино, Бунякино, Гаврилова Слобода, Стягайловка, Будки, Искрисковщина Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли четыре авиаудара, сбросив девять авиабомб. Также РФ осуществила 37 обстрелов населенных пунктов и подразделений Сил обороны, один из которых из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону Лимана.

На Купянском направлении россияне дважды атаковали в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении отражены три вражеских атаки в направлениях Дробышево и Лимана. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Славянском направлении боестолкновений с начала суток не фиксировалось.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении оккупанты 10 раз атаковали вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Софиевка и в сторону Степановки.

На Покровском направлении россияне 19 раз атаковали вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое и Гришино. До сих пор продолжается один бой.

На Александровском направлении состоялась одна вражеская атака в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении силы обороны отбили семь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Также авиация РФ нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Чаривне, Копани, Воздвижовка.

На Ореховском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны в районе Степногорска. Авиаударам подверглись Юрковка и Таврическое.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не происходило.