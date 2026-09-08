Майже 40 тисяч вступників не склали НМТ з математики: в УЦОЯО назвали причини

Майже 40 тисяч учасників національного мультипредметного тесту у 2026 році не змогли набрати мінімальну кількість балів з математики. Проблема пов'язана не лише зі складністю тесту, а й із прогалинами у базових математичних знаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко.

Скільки вступників не склали математику

Цьогоріч мінімальний результат із математики не набрали 39 888 учасників, або трохи більше 12% вступників.

Для отримання прохідного результату потрібно було набрати щонайменше 5 балів із 32 можливих у тесті.

Водночас директорка УЦОЯО зазначила, що кількість учасників НМТ цього року була значно більшою, ніж торік: 360 тисяч проти 317 тисяч зареєстрованих у 2025 році.

"Серед вступників та вступниць 12% не мають уявлення про використання математичного апарату для розв'язання математичних задач для життя", - сказала Вакуленко.

Які знання виявилися проблемними

За словами директорки УЦОЯО, результати свідчать про серйозні прогалини у базових темах, які діти вивчають ще у 5-6 класах.

Передусім йдеться про дроби, відсотки та звичайні текстові задачі.

Вакуленко наголошує, що проблема виникає не лише під час безпосереднього виконання математичних обчислень. Щоб розв'язати задачу, учень спочатку має прочитати й зрозуміти її умову.

Тому проблемними директорка УЦОЯО називає також результати з читання.

Як війна вплинула на знання школярів

Однією з причин ситуації Вакуленко називає повномасштабну війну та пов'язані з нею освітні втрати.

За її словами, математика значною мірою є абстрактною наукою і передбачає сформовані навички абстрактного мислення. Через роки навчальних втрат прогалини, які почали формуватися ще у 5-6 класах, накопичилися.

"Певні освітні втрати, які заклалися ще з 5-6 класів маленькими зернинками за ці роки накопичилися і ми бачимо ком проблем, які нас зараз супроводжують", - пояснила вона.

Водночас Вакуленко наголосила, що ситуація потребує переосмислення підходів до викладання математики у школах.

Що пропонують змінити

Серед необхідних кроків директорка УЦОЯО називає додаткові години для математики та роботу вчителів з учнями, які мають прогалини в окремих темах.

За її словами, спочатку потрібно повертатися до базових знань і відновлювати "ядро" математичної компетентності.

"Важко говорити про те, що у старших класах учні мають розв'язувати важкі математичні задачі, якщо у нас втрачене ядро", - зазначила Вакуленко.