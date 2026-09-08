Почти 40 тысяч абитуриентов не сдали НМТ по математике: в УЦОКО назвали причины
Около 40 тысяч участников национального мультипредметного теста в 2026 году не смогли набрать минимальное количество баллов по математике. Проблема связана не только со сложностью теста, но и с пробелами в базовых математических знаниях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко.
Сколько поступающих не сдали математику
В этом году минимальный результат по математике не набрали 39 888 участников или чуть более 12% поступающих.
Для получения проходного результата нужно было набрать не менее 5 баллов из 32 возможных в тесте.
В то же время директор УЦОКО отметила, что количество участников НМТ в этом году было значительно больше, чем в прошлом году: 360 тысяч против 317 тысяч зарегистрированных в 2025 году.
"Среди абитуриентов 12% не имеют представления об использовании математического аппарата для решения математических задач для жизни", - сказала Вакуленко.
Какие знания оказались проблемными
По словам директора УЦОКО, результаты свидетельствуют о серьезных пробелах в базовых темах, которые дети изучают еще в 5-6 классах.
Прежде всего, речь идет о дробях, процентах и обычных текстовых задачах.
Вакуленко отмечает, что проблема возникает не только при непосредственном выполнении математических вычислений. Чтобы решить задачу, ученик сначала должен прочесть и понять ее условие.
Поэтому проблемными директор УЦОКО называет также результаты по чтению.
Как война повлияла на знание школьников
Одной из причин ситуации Вакуленко называет полномасштабную войну и связанные с ней образовательные потери.
По ее словам, математика в значительной степени является абстрактной наукой и предполагает сложившиеся навыки абстрактного мышления. Спустя годы учебные потери пробелы, которые начали формироваться еще в 5-6 классах, накопились.
"Определенные образовательные потери, которые заложились еще с 5-6 классов маленькими зернышками за эти годы накопились и мы видим ком проблем, которые нас сейчас сопровождают", - пояснила она.
В то же время Вакуленко подчеркнула, что ситуация нуждается в переосмыслении подходов к преподаванию математики в школах.
Что предлагают изменить
Среди необходимых шагов директор УЦОКО называет дополнительные часы для математики и работу учителей с учениками, которые имеют пробелы в отдельных темах.
По ее словам, сначала нужно возвращаться к базовым знаниям и восстанавливать "ядро" математической компетентности.
"Трудно говорить о том, что в старших классах ученики должны решать трудные математические задачи, если у нас потеряно ядро", - отметила Вакуленко.
Напомним, в этом году национальный мультипредметный тест сдавали 329 709 участников из почти 360 тысяч зарегистрированных. Пороговый балл хотя бы по одному предмету не преодолели 48 590 поступающих, или 14,8% от всех проходивших тестирование.
Больше проблем возникло с математикой: ее не сдали 39 888 участников, что составляет 12,1% от общего числа тех, кто сдавал НМТ. В то же время 4 324 поступающих получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, причем больше максимальных результатов зафиксировали по английскому языку и математике.