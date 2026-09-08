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Почти 40 тысяч абитуриентов не сдали НМТ по математике: в УЦОКО назвали причины

18:04 08.09.2026 Вт
3 мин
У абитуриентов проблемы с дробями, процентами и обычными текстовыми задачами
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Почти 40 тысяч абитуриентов не сдали НМТ по математике: в УЦОКО назвали причины Фото: 12% абитуриентов не сдали экзамен по математике (Getty Images)
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Около 40 тысяч участников национального мультипредметного теста в 2026 году не смогли набрать минимальное количество баллов по математике. Проблема связана не только со сложностью теста, но и с пробелами в базовых математических знаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко.

Сколько поступающих не сдали математику

В этом году минимальный результат по математике не набрали 39 888 участников или чуть более 12% поступающих.

Для получения проходного результата нужно было набрать не менее 5 баллов из 32 возможных в тесте.

В то же время директор УЦОКО отметила, что количество участников НМТ в этом году было значительно больше, чем в прошлом году: 360 тысяч против 317 тысяч зарегистрированных в 2025 году.

"Среди абитуриентов 12% не имеют представления об использовании математического аппарата для решения математических задач для жизни", - сказала Вакуленко.

Какие знания оказались проблемными

По словам директора УЦОКО, результаты свидетельствуют о серьезных пробелах в базовых темах, которые дети изучают еще в 5-6 классах.

Прежде всего, речь идет о дробях, процентах и обычных текстовых задачах.

Вакуленко отмечает, что проблема возникает не только при непосредственном выполнении математических вычислений. Чтобы решить задачу, ученик сначала должен прочесть и понять ее условие.

Поэтому проблемными директор УЦОКО называет также результаты по чтению.

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Как война повлияла на знание школьников

Одной из причин ситуации Вакуленко называет полномасштабную войну и связанные с ней образовательные потери.

По ее словам, математика в значительной степени является абстрактной наукой и предполагает сложившиеся навыки абстрактного мышления. Спустя годы учебные потери пробелы, которые начали формироваться еще в 5-6 классах, накопились.

"Определенные образовательные потери, которые заложились еще с 5-6 классов маленькими зернышками за эти годы накопились и мы видим ком проблем, которые нас сейчас сопровождают", - пояснила она.

В то же время Вакуленко подчеркнула, что ситуация нуждается в переосмыслении подходов к преподаванию математики в школах.

Что предлагают изменить

Среди необходимых шагов директор УЦОКО называет дополнительные часы для математики и работу учителей с учениками, которые имеют пробелы в отдельных темах.

По ее словам, сначала нужно возвращаться к базовым знаниям и восстанавливать "ядро" математической компетентности.

"Трудно говорить о том, что в старших классах ученики должны решать трудные математические задачи, если у нас потеряно ядро", - отметила Вакуленко.

Напомним, в этом году национальный мультипредметный тест сдавали 329 709 участников из почти 360 тысяч зарегистрированных. Пороговый балл хотя бы по одному предмету не преодолели 48 590 поступающих, или 14,8% от всех проходивших тестирование.

Больше проблем возникло с математикой: ее не сдали 39 888 участников, что составляет 12,1% от общего числа тех, кто сдавал НМТ. В то же время 4 324 поступающих получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, причем больше максимальных результатов зафиксировали по английскому языку и математике.

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