Майже 3000 гривень за поїздку: у Києві через негоду злетіли ціни на таксі

Зокрема, один із сервісів таксі пропонує поїздку від станції метро "Лісова" до Центрального залізничного вокзалу за 384 гривні у стандартному тарифі без знижки. Водночас за опцію швидкої подачі авто доведеться заплатити вже 561 гривню. У додатку зазначається, що підвищення вартості є тимчасовим і пов’язане зі зростанням попиту.

Ціни на таксі у Києві зранку 5 лютого (скриншот РБК-Україна)

В іншому сервісі аналогічна поїздка класу "стандарт" коштує 526 гривень без урахування знижок. Дорожчими є поїздки з тваринами, а також тарифи "комфорт" і "бізнес". Окремо доступний клас "Prime" - брендований автомобіль з додатковими опціями, зокрема Wi-Fi, зарядними пристроями та водою. Така поїздка обійдеться у 859 гривень без знижки.

Ціни на таксі у Києві зранку 5 лютого (скриншот РБК-Україна)

Ще один сервіс таксі встановив мінімальну вартість поїздки за маршрутом "Лісова" - Центральний вокзал на рівні 980 гривень для авто класу "стандарт". Найдорожчою є послуга "драйвер", коли пасажир їде на власному автомобілі, але за кермом працює професійний водій. У цьому випадку вартість поїздки сягає 2813 гривень.

Ціни на таксі у Києві зранку 5 лютого (скриншот РБК-Україна)

У сервісах таксі зазначають, що ціни можуть змінюватися залежно від погодних умов, попиту та завантаженості доріг.