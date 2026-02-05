RU

Общество Образование Деньги Изменения

Почти 3000 гривен за поездку: в Киеве из-за непогоды взлетели цены на такси

Фото: В Киеве 5 февраля взлетели цены на такси (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве в четверг, 5 февраля, на фоне ухудшения погодных условий резко выросли цены на услуги такси. В сервисах фиксируют повышенный спрос, из-за чего стоимость отдельных поездок достигает почти 3 тысяч гривен.

В частности, один из сервисов такси предлагает поездку от станции метро "Лесная" до Центрального железнодорожного вокзала за 384 гривны в стандартном тарифе без скидки. В то же время за опцию быстрой подачи авто придется заплатить уже 561 гривну. В приложении отмечается, что повышение стоимости является временным и связано с ростом спроса.

Цены на такси в Киеве утром 5 февраля (скриншот РБК-Украина)

В другом сервисе аналогичная поездка класса "стандарт" стоит 526 гривен без учета скидок. Более дорогими являются поездки с животными, а также тарифы "комфорт" и "бизнес". Отдельно доступен класс "Prime" - брендированный автомобиль с дополнительными опциями, в частности Wi-Fi, зарядными устройствами и водой. Такая поездка обойдется в 859 гривен без скидки.

Цены на такси в Киеве утром 5 февраля (скриншот РБК-Украина)

Еще один сервис такси установил минимальную стоимость поездки по маршруту "Лесная" - Центральный вокзал на уровне 980 гривен для авто класса "стандарт". Самой дорогой является услуга "драйвер", когда пассажир едет на собственном автомобиле, но за рулем работает профессиональный водитель. В этом случае стоимость поездки достигает 2813 гривен.

Цены на такси в Киеве утром 5 февраля (скриншот РБК-Украина)

В сервисах такси отмечают, что цены могут меняться в зависимости от погодных условий, спроса и загруженности дорог.

Напомним, утром 5 февраля из-за снегопада Киев сковали пробки и ДТП. Движение транспорта затруднено на ключевых магистралях, мостах и въездах в столицу. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, водителей призывают быть осторожными.

РБК-Украина также писало, что в Украине 5 февраля после сильных морозов начинается постепенное потепление. В большинстве регионов ожидается снег, усиление юго-восточного ветра и гололедица. Синоптики предупреждают о порывах ветра и снижении ощутимой температуры, но в целом в дальнейшем прогнозируют медленное повышение температуры.

