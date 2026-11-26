Від особистих донатів до корпоративних: як підтримати підрозділ

За перший рік до ініціативи долучилися 2756 користувачів і понад 200 військових підрозділів. Серед тих, хто оформлює підписки, є люди з Німеччини, Чехії, Канади та Великої Британії.

Середня сума щомісячного внеску від користувачів за цей період становила 229,47 гривні. Мінімальна підписка - від 10 гривень.

Користувач сам обирає підрозділ, суму та періодичність платежів. Долучитися до ініціативи можуть не лише окремі люди, а й компанії - для бізнесу передбачили можливість оформити корпоративну підписку на підтримку обраного підрозділу.

Гроші надходять безпосередньо на офіційний рахунок військової частини. Платформа не стягує комісії та не залучає посередників. Банки також не беруть комісії за перекази донатів.

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Навіщо військовим регулярні донати

Регулярна підтримка не замінює великих зборів, а доповнює їх. Якщо масштабні кампанії допомагають швидко зібрати гроші на конкретну велику потребу, то підписки забезпечують підрозділам постійніші надходження на поточні витрати.

Керівниця проєкту Галина Клемпоуз пояснює, що можливості підрозділів залучати донати відрізняються. Одні мають власні комунікаційні команди, іншим допомагають відомі люди чи бізнес, а в деяких немає ресурсів навіть на організацію зборів.

"Потреби є у всіх підрозділів, але можливості розповісти про себе дуже різні. Є бригади із сильними комунікаційними командами, є ті, кому допомагають медійні люди чи бізнеси, а є підрозділи, в яких просто немає кому займатися зборами. І від цього їхні потреби не стають меншими", - говорить Клемпоуз.

За її словами, платформа має дати військовим можливість залучати постійну фінансову підтримку, а цивільним - допомагати системно.

Ветеранка, керівниця проєкту Галина Клемпоуз (фото: flickr.com photos ucmc_ua)

На що захисники витрачають гроші

Один із прикладів використання регулярних внесків - досвід 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша. Понад 100 тисяч гривень, отриманих через платформу, військові спрямували на обладнання для продовольчої служби: конвекційну піч, слайсери та обладнання для пакування продуктів.

Це обладнання допомагає готувати й пакувати енергетичні продукти, зберігати їх і доставляти на позиції, зокрема за допомогою дронів.

"Навіть якщо людина може підтримувати підрозділ на 10-20 гривень щомісяця, це все одно допомога. Чим більше таких людей долучиться, тим більшу суму ми зможемо отримати", - пояснює майор Іван Сердюк, начальник фінансово-економічної служби 68-ї бригади.

Регулярні надходження також допомагають планувати витрати. Якщо зібраної суми поки недостатньо для певної закупівлі, підрозділ може накопичувати кошти й придбати необхідне пізніше.

"У підрозділів багато потреб: автомобілі, старлінки, зимові комплекти шин, дрони. Це не лише можливість ефективніше працювати по ворогу, а й можливість посилювати безпеку військових. Навіть якщо закупівля нового комплекту шин не здається нагальною потребою, то вона може врятувати комусь життя. Адже цими авто евакуюють військових із позицій", - каже Сергій Мартинюк, військовослужбовець 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ та лідер гурту "Фіолет".

Окрім стандартних запитів, як дрони та автомобілі, бувають специфічні. Зокрема, саме зараз 34-та окрема бригада морської піхоти збирає донати на човен.

"Найбільш цінно, що нас шанують і підтримують українці. Тому всіх закликаю підписуватись і потім насолоджуватися плодами своїх донатів у звітах про наші перемоги на тій чи іншій ділянці фронту", - говорить Сергій Василюк, військовослужбовець 241-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ та фронтмен гурту "Тінь Сонця".

Як контролюють використання донатів

Кожен підрозділ має власну сторінку на платформі, де може звітувати про використання коштів і комунікувати зі своїми підписниками.

"Усі кошти, які надходять на казначейські рахунки підрозділів, фактично набувають статусу державних. Їх використання контролюють відповідно до законодавства України, тому рівень контролю за такими коштами високий. Ми також комунікуємо з підрозділами й за потреби можемо запитати в них додаткову інформацію, щоб висвітлити її", - додає Галина Клемпоуз.

Як підтримати підрозділ з-за кордону

Платформою користуються не лише в Україні. Підписки оформлюють також із Німеччини, Чехії, Канади та Великої Британії. Це дає змогу українцям за кордоном та іноземцям, які хочуть підтримати Сили оборони, обрати конкретний підрозділ і регулярно переказувати йому кошти.

У наступному році команда планує залучати нові підрозділи й підписників, розвивати міжнародний напрям і популяризувати регулярну підтримку війська. Також уже розробляють мобільний застосунок.

Оформити підписку та обрати підрозділ можна на сайті "Підписка на військо".