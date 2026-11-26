От личных донатов к корпоративным: как поддержать подразделение

За первый год к инициативе присоединились 2 756 пользователей и более 200 военных подразделений. Среди тех, кто оформляет подписки, есть люди из Германии, Чехии, Канады и Великобритании.

Средняя сумма ежемесячного взноса от пользователей за этот период составила 229,47 грн. Минимальная подписка - от 10 гривен.

Пользователь сам выбирает подразделение, сумму и периодичность платежей. Приобщиться к инициативе могут не только отдельные люди, но и компании - для бизнеса предусмотрели возможность оформить корпоративную подписку в поддержку избранного подразделения.

Деньги поступают непосредственно на официальный счет военной части. Платформа не взимает комиссию и не привлекает посредников. Банки также не берут комиссию за переводы донатов.

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Зачем военным регулярные донаты

Регулярная поддержка не заменяет большие сборы, а дополняет их. Если масштабные кампании помогают быстро собрать деньги на конкретную большую потребность, подписки обеспечивают подразделениям постоянные поступления на текущие расходы.

Руководитель проекта Галина Клемпоуз объясняет, что возможности подразделений привлекать донаты отличаются. У одних есть собственные коммуникационные команды, другие помогают известным людям или бизнесу, а у некоторых нет ресурсов даже на организацию сбора.

"Потребности есть у всех подразделений, но возможности рассказать о себе очень разные. Есть бригады с сильными коммуникационными командами, есть те, кому помогают медийные люди или бизнесы, а есть подразделения, в которых просто некому заниматься собранием. И от этого их потребности не становятся меньше", - говорит Клемпоуз.

По ее словам, платформа должна дать военным возможность привлекать постоянную финансовую поддержку, а гражданским - помогать системно.

Ветеранка, руководитель проекта Галина Клемпоуз (фото: flickr.com photos ucmc_ru)

На что защитники тратят деньги

Один из примеров использования регулярных взносов - опыт 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша. Более 100 тысяч гривен, полученных через платформу, военные направили на оборудование для продовольственной службы: конвекционную печь, слайсеры и оборудование для упаковки продуктов.

Это оборудование помогает готовить и упаковывать энергетические продукты, хранить их и доставлять на позиции, в том числе с помощью дронов.

"Даже если человек может поддерживать подразделение на 10-20 гривен ежемесячно, это все равно помощь. Чем больше таких людей присоединится, тем большую сумму мы сможем получить", - объясняет майор Иван Сердюк, начальник финансово-экономической службы 68-й бригады.

Регулярные поступления помогают также планировать расходы. Если собранной суммы пока недостаточно для определенной закупки, подразделение может накапливать денежные средства и приобрести необходимое позже.

"У подразделений много потребностей: автомобили, старлинки, зимние комплекты шин, дроны. Это не только возможность эффективнее работать по врагу, но возможность усиливать безопасность военных. Даже если закупка нового комплекта шин не кажется неотложной потребностью, то она может спасти кому-то жизнь. Ведь этими авто эвакуируют военных с позиций", - говорит Сергей Мартынюк, военнослужащий 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ и лидер группы "Фиолет".

Кроме стандартных запросов, как дроны и автомобили, бывают специфические. В частности, сейчас 34-я отдельная бригада морской пехоты собирает донаты на лодку.

"Самое ценное, что нас уважают и поддерживают украинцы. Поэтому всех призываю подписываться и потом наслаждаться плодами своих донатов в отчетах о наших победах на том или ином участке фронта", - говорит Сергей Василюк, военнослужащий 241-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ и фронтмен группы "Тінь сонця".

Как контролируют использование донатов

Каждое подразделение имеет свою страницу на платформе, где может отчитываться об использовании средств и общаться со своими подписчиками.

"Все средства, поступающие на казначейские счета подразделений, фактически приобретают статус государственных. Их использование контролируют в соответствии с законодательством Украины, поэтому уровень контроля за такими средствами высок. Мы также общаемся с подразделениями и при необходимости можем запросить у них дополнительную информацию, чтобы осветить ее", - добавляет Галина Клемпоуз.

Как поддержать подразделение из-за границы

Платформа пользуется не только в Украине. Подписки оформляются также из Германии, Чехии, Канады и Великобритании. Это позволяет украинцам за рубежом и иностранцам, желающим поддержать Силы обороны, выбрать конкретное подразделение и регулярно переводить ему средства.

В следующем году команда планирует привлекать новые подразделения и подписчиков, развивать международное направление и популяризировать регулярную поддержку войск. Также уже разрабатывают мобильное приложение.

Оформить подписку и выбрать подраздел можно на сайте "Подписка на войско".