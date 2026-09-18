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Данія прискорює допомогу Україні після зухвалої провокації з кораблем РФ

18:15 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Данія прискорює допомогу Україні після зухвалої провокації з кораблем РФ Фото ілюстративне: Данія терміново посилює українську ППО (twitter.com_oleksiireznikov)
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Данія прискорює передачу Україні нового пакету військової допомоги для посилення системи ППО. Реакція Копенгагена послідувала після того, як російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера.

Про це заявив міністр оборони Данії Єппе Бруус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що увійде до нового пакету

Новий пакет підтримки оцінюється в 1,8 мільярда данських крон (близько 276 мільйонів доларів). Усі кошти спрямують безпосередньо на зміцнення протиповітряної оборони України.

"Якщо росіяни думають, що можуть нас сколихнути, то наша відповідь - це посилення підтримки України ще швидше, ніж ми планували", - наголосив очільник оборонного відомства Єппе Бруус.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен підкреслив, що жоден тиск з боку Москви не змусить країну відмовитися від допомоги Києву.

"Якщо хтось думає, що може тиснути на нас, щоб ми відмовилися від нашої підтримки України, він помиляється", - зазначив він.

Реакція Данії та ситуація з ППО

Нагадаємо, що це рішення ухвалили на тлі небезпечного інциденту в міжнародних водах біля Гедсера, де російський фрегат випустив сигнальні ракети по данському військовому вертольоту.

У Копенгагені подію кваліфікували як серйозну провокацію та викликали російського посла.

Водночас у данському уряді наголошують на необхідності системного посилення захисту українського неба.

Раніше прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що Захід може надати Україні більше Patriot за наявності відповідної політичної волі серед союзників.

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